Teresa La Scala con “Spruìgno” entusiasma i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Milani1+Maiorano (VIDEO)

Manfredonia. Venerdì 31 maggio si è concluso con grande successo il progetto lettura presso l’Istituto Comprensivo Don Milani1+Maiorano. Il progetto ha coinvolto attivamente le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, promuovendo la passione per la lettura tra gli studenti.L’evento clou è stato l’incontro con l’autrice Teresa La Scala, autrice del libro “Spruìgno”, che ha entusiasmato i ragazzi con la presentazione del suo libro e ha stimolato la loro curiosità verso la letteratura.

L’autrice ha tratto ispirazione per il romanzo dalle avventure vissute da suo padre quando era bambino, raccontate direttamente da lui o da chi le ha condivise con lui. Si tratta di storie avvincenti di un’infanzia vissuta in un’epoca diversa, in cui i giochi si svolgevano per strada e l’immaginazione era l’unica risorsa, senza l’ausilio di videogiochi o console. Un periodo in cui i graffi sulle ginocchia erano frequenti, ma il divertimento autentico. I ragazzi hanno avuto la grande occasione vivere uno spaccato del passato della nostra città, cogliendo atmosfere, profumi, luoghi, socialità, tradizioni e usanze di un mondo che gli è apparso distante, in cui tuttavia hanno riconosciuto alcuni tratti delle nostre radici.

Durante l’incontro con l’autrice, i ragazzi hanno rappresentato in vernacolo degli sketch tratti dal libro e nel corso del dialogo/intervista, hanno mostrato i loro elaborati ed esplicitato curiosità ed emozioni scaturite dalla lettura. L’autrice si è commossa nel vedere come i ragazzi hanno interiorizzato le avventure del piccolo Spruìgno.

L’Istituto si augura di continuare nel corso degli anni a valorizzare gli autori locali e incentivare le tradizioni affinché non vadano perdute. Un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Miriam Totaro e a tutto il dipartimento di lettere.

