A Vieste, per la terza volta Flipper Triathlon organizzerà domenica 2 giugno 2024 un triathlon su distanza olimpica, valido come 4^ tappa del circuito Adriatic Series, a cui prenderanno parte più di 250 atleti provenienti da tutta Italia.

Sarà una grande festa quella che ci apprestiamo a vivere nel primo fine settimana di giugno a Vieste: torna il triathlon su distanza olimpica, con i canonici percorsi di 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di bici e 10 chilometri di corsa, sicuri, spettacolari e completamente chiusi al traffico.

E tornano anche i due campioni in carica del 2023, la portacolori del TD Rimini Alessia Righetti e l’alfiere del Triathlon Team Brianza Simone Ceddia, con tanti agguerriti sfidanti pronti a dar loro battaglia.

START LIST COMPLETA: https://adriaticseries.it/starting-list-vieste/

Partenza e arrivo avverranno ai piedi dell’iconico e leggendario Pizzomunno, uno dei simboli della Perla del Gargano; i tracciati poi daranno modo ai triatleti di scoprire anche il centro della cittadina e di poterla così visitare anche facendo sport (nella pagina ufficiale il dettaglio dei percorsi).

Un binomio vincente quello del triathlon e del turismo visto che, numeri alla mano, questa edizione conferma l’interesse crescente degli atleti e dei loro accompagnatori per vivere un intenso fine settimana di sport e relax, per godersi anche le bellezze del territorio e le prelibatezze enogastronomiche.

La gara sarà valida come quarto appuntamento del circuito Adriatic Series targato Flipper Triathlon e assegnerà importanti punti per determinare il Rank generale.

Dalla gara di Vieste parte inoltre un’ulteriore importante collaborazione con TriathlonTravel, l’agenzia di viaggi sportivi di Marco Marchese: tutti i triatleti, donne e uomini, che conquisteranno il podio, assoluto e delle varie categorie, riceveranno un “assegno” per partecipare al leggendario Laguna Phuket Triathlon alla fine del mese di novembre.

Per l’Adriatic Series Vieste Triathlon Olimpico Gold, Flipper Triathlon ringrazia i suoi sponsor Pastificio Ercoli ed Arena; l’Amministrazione comunale di Vieste (Comune Europeo dello Sport 2024) nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e tutti i consiglieri: le Forze dell’ordine, nello specifico Caterina Ciuffrida e la Polizia locale, Mario Amato ee i Carabinieri, Matteo Taronna e la Polizia stradale, Salvatore Vizzi e la Guardia di Finanza, Domenico Rega e la Capitaneria di Porto; le Associazioni e i partner locali: Massimiliano Micale e la Pegaso Protez. Civile Vieste, Matteo Perillo e la Protezione Civile Prv. FG, Roberto Bosco e la GEV di Capitanata, Oscar Carraro e le Giacche Verdi, Antonio Scocco e il Moto Club Gargano, Giovanni Folchino e i Nonni Vigili, Antonio Mastromatteo e i Frates Donatori Sangue Vieste, Fabio Di Mauro e l’Associazione Cuochi del Gargano, Renzo Olivieri e la Sunshining Basket, l’Asd Runner Vieste del presidente Nicola Rinaldi.

«È un onore darvi il benvenuto al nostro attesissimo evento di triathlon. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare i volontari e le forze dell’ordine per il loro impegno. Quest’anno presentiamo un nuovo percorso che attraversa scenari mozzafiato, offrendo una sfida unica agli atleti. Riconosciamo gli straordinari atleti che partecipano oggi, simbolo di dedizione e passione, che hanno superato numerose sfide per essere qui. Il triathlon promuove uno stile di vita sano e attivo, un messaggio essenziale. Auguro a tutti buona fortuna, forza nelle fatiche, gioia nei successi e soprattutto, divertimento. Grazie a tutti per essere qui e contribuire a questo grande evento.»

– Gaetano Desimio, Assessore allo Sport Comune di Vieste

«Siamo ormai alla terza edizione di questa importante tappa di Adriatic Series e la Puglia dimostra sempre maggior entusiasmo per il nostro circuito. L’accoglienza è speciale e la totale disponibilità dell’amministrazione ci stimola sempre più ad affrontare l’impegno con maggiore energia. I numeri di partecipazione sono in crescita e questo significa che chi ha creduto nel nostro progetto oggi può dire con orgoglio di aver fatto una buona scelta.»

– Raffaele Avigliano, Presidente Flipper Triathlon

Il circuito Adriatic Series 2024 dopo Vieste farà tappa per il suo quinto evento in Emilia Romagna: per la precisione, il 31 agosto e l’1 settembre si svolgerà a Cesenatico l’attesissima due giorni con triathlon olimpico e triathlon sprint..

PAGINA UFFICIALE: https://adriaticseries.it/adriatic-series-2024/tri-olimpico-vieste/

PROGRAMMA

Sabato 1 giugno

16.00 – 19.00: consegna pacchi gara

19.00: briefing on line

Domenica 2 giugno

06.45 – 08.00: consegna pacchi gara

07.00 – 08.15: apertura zona cambio

08.30: PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO

12.30: premiazioni e pasta party