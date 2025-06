Acqua dal Molise a Foggia, accordo vicino ma manca il finanziamento: la sfida tra parole e fatti

Foggia – La trattativa tra Puglia e Molise per la realizzazione della condotta che porterà acqua dalla diga del Liscione in provincia di Foggia si avvicina a una svolta.

Tuttavia, l’accordo, pur essendo ormai definito sul piano politico, si scontra con la mancanza di risorse economiche necessarie per avviare concretamente i lavori.

L’intesa tra il governatore pugliese Michele Emiliano e il presidente molisano Donato Toma è stata confermata nelle ultime settimane.

Il progetto prevede il trasferimento di circa cento milioni di metri cubi d’acqua non utilizzata dalla diga del Liscione, un intervento che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la crisi idrica che sta mettendo a dura prova l’irrigazione dei terreni della Capitanata.

Un intervento strategico per garantire risorse idriche alle aziende agricole e alle comunità locali.

Tuttavia, mentre le trattative politiche proseguono, il problema principale rimane il finanziamento.

Per mettere in moto le infrastrutture necessarie, sono stimati circa 90 milioni di euro di investimenti.

A Campobasso, il consiglio regionale ha di fatto respinto le mozioni presentate dalla minoranza che invitava il governatore Roberti a sospendere o riconsiderare la trattativa con Emiliano.

La posizione ufficiale, però, è che il dialogo tra le due regioni continui.

Un appello forte arriva dal consigliere regionale foggiano Antonio Tutolo: “Andiamo oltre le parole, l’opera va finanziata”.

Dopo una serie di incontri in Molise, Tutolo sottolinea come sia fondamentale trovare subito le risorse per evitare che questa opportunità venga persa o ritardata ulteriormente.

Anche i consorzi di bonifica attendono segnali concreti: senza fondi adeguati, rischiano di non poter supportare gli agricoltori nella gestione delle risorse idriche.

Il tempo stringe e la speranza è che presto si possano superare gli ostacoli economici per trasformare in realtà un progetto che potrebbe rappresentare una vera svolta per l’agricoltura e la sicurezza idrica delle due regioni.

