Foggia Calcio, indagini su minacce e tentativi di estorsione: il caso si infittisce

FOGGIA – Nuovi sviluppi nelle indagini sulla presunta attività mafiosa legata al Foggia Calcio. Nicola Canonico, presidente del club rossonero, è stato ascoltato il 8 febbraio 2024 in Questura a Bari, dove ha raccontato le minacce e le intimidazioni subite negli ultimi mesi.

Canonico, imprenditore baresi alla guida del Foggia da quasi tre anni, ha riferito di aver incontrato per la prima volta Marco Lombardi circa due anni e mezzo fa, durante una trattativa per l’acquisto della società.

L’incontro si sarebbe svolto nella sede della sua azienda a Modugno, ma il presidente non sa spiegare il motivo della presenza di Lombardi né quale fosse il suo ruolo ufficiale.

La situazione si è fatta più grave a gennaio 2024, quando è stato trovato un chilo di esplosivo accanto all’auto di Emanuele Canonico, figlio del presidente e vicepresidente del club.

La scoperta ha alimentato i sospetti degli investigatori su un possibile collegamento con le attività criminali che coinvolgono Lombardi e altri soggetti.

Lombardi, arrestato lo scorso maggio insieme ad altri tre foggiani, è ritenuto dagli inquirenti il principale indagato nell’ambito di un’indagine per tentata estorsione aggravata da metodi mafiosi.

Secondo quanto emerso dalle intercettazioni e dalle testimonianze raccolte, l’uomo avrebbe avviato una doppia campagna per costringere Canonico a cedere la società calcistica: da un lato minacce mafiose con colpi di arma da fuoco, esplosivi e incendi contro calciatori, dirigenti e tifosi; dall’altro una campagna pubblica sui social media volta a screditare il presidente con accuse di cattiva gestione del club.

Le indagini proseguono senza sosta: gli investigatori stanno cercando di fare luce su eventuali altri coinvolgimenti nel network criminale che si nasconde dietro le quinte del Foggia.

Il procuratore di Bari ha assicurato che tutte le responsabilità saranno accertate e che non ci saranno sconti per chi tenta di usare la violenza o la diffamazione per ottenere ciò che desidera.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it