In Puglia è già estate: le spiagge si riempiono di turisti e vip nel primo weekend di giugno

FOGGIA – La stagione estiva in Puglia è ufficialmente iniziata con il botto.

Già dalla prima domenica di giugno, le spiagge della regione sono state prese d’assalto da turisti italiani e stranieri, confermando le aspettative di un’estate ricca di presenze e attività.

Dalla costa barese a quella jonico-salentina, le località più rinomate come Vieste, Polignano a Mare, Monopoli, Gallipoli e Otranto registrano numeri record di presenze.

Le strutture balneari sono già operative con tutti i servizi disponibili: parcheggi, ombrelloni, lettini e aree ristoro.

Le spiagge sono piene di bagnanti che approfittano del clima mite e del sole caldo per tuffarsi nelle acque cristalline del Mar Adriatico e dello Ionio.

Tra le mete più gettonate spiccano i litorali della Valle d’Itria, Rosa Marina e le rinomate location di Santa Cesarea e Santa Maria di Leuca.

Non mancano anche i vip che hanno scelto la Puglia come meta di relax: molte spiagge sono state teatro di incontri tra celebrità e appassionati di mare.

Il ponte della Festa della Repubblica ha dato il via ufficiale alla stagione estiva, ma già da settimane molte strutture avevano aperto i battenti per accogliere i primi visitatori.

La regione si prepara ora ad una stagione ricca di eventi, cultura e divertimento, con un occhio particolare alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle sue meravigliose coste.

Con il clima favorevole e l’ospitalità ormai consolidata, la Puglia si conferma come una delle destinazioni preferite per chi cerca mare, sole e relax in Italia.

Lo riporta quotidianodipuglia.it