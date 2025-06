di Giulia Salvemini

A Manfredonia, città da sempre legata al mare, i pescatori rappresentano non solo una categoria professionale, ma l’anima stessa dell’economia locale. Eppure, oggi si ritrovano a essere vittime di un sistema che li colpisce ingiustamente, lasciandoli soli davanti a difficoltà sempre più insostenibili.

Secondo quanto emerso da segnalazioni e testimonianze dirette, milioni di euro provenienti da fondi europei destinati alla creazione di servizi essenziali nei porti – come bagni pubblici, fontane, illuminazione, punti per lo smaltimento dei rifiuti e fornitura di energia elettrica – non sono mai stati impiegati per gli scopi previsti. Al contrario, sembrano essere scomparsi tra le mani di chi, istituzionalmente, avrebbe dovuto garantire tutela, sicurezza e dignità a una delle categorie lavorative più fondamentali per il tessuto economico e sociale della città.

I porti oggi si presentano privi di infrastrutture minime, con i pescatori costretti ad arrangiarsi a proprie spese. In un paradosso che rasenta l’assurdo, molti di loro sono stati addirittura sanzionati con multe che superano i due milioni di euro complessivi, colpevoli di aver riportato a riva i rifiuti raccolti in mare – un gesto lodevole, ma penalizzato a causa della totale assenza di un sistema di raccolta e smaltimento. Una mancanza che non è frutto del caso, ma di una cattiva gestione di fondi pubblici.

Chi vive di mare e per il mare ha sempre dimostrato attenzione e rispetto per l’ambiente marino. I pescatori sono i primi a rimuovere plastica, reti abbandonate, bottiglie e ogni genere di scarto dai fondali, contribuendo ogni giorno alla salvaguardia dell’ecosistema. Eppure, questo impegno viene punito invece che riconosciuto, mentre le istituzioni locali – accusate apertamente di mala gestione e connivenze con interessi opachi – sembrano voltarsi dall’altra parte.

La città non può più permettersi il silenzio.

La categoria dei pescatori, che rappresenta circa la metà della popolazione attiva di Manfredonia, è da anni soggetta a pressioni crescenti: aumenti del costo del carburante, normative europee sempre più restrittive, mancanza di rappresentanza reale e servizi inesistenti. La situazione attuale è il frutto di un lento ma costante abbandono, aggravato da politiche locali inadeguate, se non deliberatamente lesive.

È tempo che la comunità si unisca e scelga da che parte stare. Oggi sono i pescatori a subire, ma domani potrebbe toccare a qualsiasi altro lavoratore. La giustizia sociale e la legalità non devono essere slogan, ma principi attivi che guidano le scelte politiche e civiche.

Chiediamo trasparenza sui fondi destinati al miglioramento dei servizi portuali, chiediamo un’indagine approfondita su chi ha gestito quei capitali, e soprattutto chiediamo che venga restituita dignità a chi ogni giorno, con sacrificio e onestà, continua a far vivere il mare e l’economia della nostra città.

Non è più tempo di indifferenza. È tempo di scelte, di solidarietà e di azione.

Giustizia per i pescatori. Giustizia per Manfredonia.