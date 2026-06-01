Alex Britti in concerto a Orta Nova per la Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova

ORTA NOVA (FG) – Sarà Alex Britti, tra i più apprezzati cantautori e chitarristi del panorama musicale italiano, il protagonista della serata clou della Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova 2026. L’artista romano si esibirà in concerto domenica 14 giugno 2026, alle ore 21, in via Stornara, nel cuore di Orta Nova, per un evento a ingresso libero organizzato dalla Città di Orta Nova.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso il manifesto promozionale diffuso dall’amministrazione comunale, che presenta l’appuntamento come uno dei momenti più attesi del programma dedicato ai festeggiamenti patronali.

Con una carriera costellata di successi e oltre venticinque anni di musica, Alex Britti ha conquistato il pubblico grazie a brani diventati veri e propri classici della musica italiana, tra cui Solo una volta (o tutta la vita), La vasca, 7.000 caffè e Oggi sono io. La sua straordinaria abilità alla chitarra e la capacità di fondere pop, blues e rock promettono di regalare una serata di grande coinvolgimento ed emozione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione per la comunità locale e per i numerosi visitatori attesi da tutta la provincia e dai territori limitrofi. L’amministrazione comunale punta infatti a valorizzare la tradizionale festa patronale attraverso un’offerta culturale e musicale di alto livello, capace di richiamare un vasto pubblico.

La serata del 14 giugno si preannuncia dunque come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate ortese, all’insegna della musica dal vivo, dello spettacolo e della partecipazione popolare.

Dettagli dell’evento

Artista: Alex Britti

Data: Domenica 14 giugno 2026

Orario: Ore 21:00

Luogo: Via Stornara, Orta Nova

Ingresso: Libero

Una notte di musica e festa nel segno di Sant’Antonio da Padova, con uno degli artisti più amati della scena italiana contemporanea.

Lo riporta Giovanna Tambo.