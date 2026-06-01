MANFREDONIA – A seguito dell’attacco che ha interessato l’ATM della filiale BPER di Piazza Guglielmo Marconi 20/21, a Manfredonia, lo sportello automatico risulta temporaneamente fuori servizio.

L’istituto di credito ha comunicato che, fino al completo ripristino dell’operatività, i clienti titolari di un conto corrente presso la filiale potranno effettuare prelievi di contante senza alcuna commissione utilizzando gli ATM di altri istituti bancari.

BPER ha assicurato che informerà tempestivamente la clientela non appena il servizio sarà nuovamente disponibile.

La banca ricorda inoltre che restano utilizzabili tutti gli ATM presenti nelle altre filiali del gruppo BPER. Rimangono pienamente operativi anche i canali digitali, attraverso il servizio Smart Web e l’App BPER, che consentono di effettuare pagamenti, bonifici e altre operazioni bancarie online sia da smartphone sia da computer.

L’istituto invita i clienti a privilegiare, ove possibile, l’utilizzo dei servizi digitali e degli sportelli automatici alternativi presenti sul territorio fino alla riattivazione dell’ATM di Manfredonia.