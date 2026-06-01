Cala Matano: il gioiello nascosto delle Isole Tremiti che sembra uscito da una cartolina
Se esiste un luogo in Puglia capace di competere con le più celebri destinazioni del Mediterraneo, quel luogo è senza dubbio Cala Matano, una delle meraviglie naturali più spettacolari delle Isole Tremiti.
Chi arriva qui per la prima volta resta letteralmente senza parole.
L’acqua è così trasparente da sembrare irreale.
Le scogliere bianche si tuffano in un mare che alterna sfumature turchesi, smeraldo e blu intenso.
Il silenzio viene interrotto soltanto dal rumore delle onde e dal volo dei gabbiani.
Un paesaggio che negli anni ha conquistato artisti, scrittori e viaggiatori.
Tra questi anche Lucio Dalla, che proprio alle Tremiti aveva scelto di trascorrere lunghi periodi della sua vita.
Ancora oggi molti considerano Cala Matano uno dei luoghi più belli non solo della Puglia ma dell’intero Adriatico.
Dove si trova Cala Matano
Cala Matano si trova sull’isola di San Domino, la più verde e turistica delle Isole Tremiti.
L’arcipelago appartiene amministrativamente alla provincia di Foggia ed è l’unico gruppo di isole della Puglia.
Le Tremiti si trovano nel Mar Adriatico, a circa 22 chilometri dal promontorio del Gargano.
L’isola di San Domino è famosa per le sue pinete, le grotte marine e le acque straordinariamente limpide.
Ed è proprio qui che si nasconde Cala Matano.
Perché Cala Matano è così famosa
La sua fama deriva principalmente dalla qualità del mare.
Le acque che bagnano questa parte dell’isola sono considerate tra le più limpide d’Italia.
La visibilità sott’acqua può superare facilmente i 20 metri.
Questo rende la baia una destinazione amatissima da:
- subacquei
- fotografi
- appassionati di snorkeling
- videomaker
- amanti della natura
Le fotografie aeree della cala sono tra le immagini più utilizzate per promuovere il turismo alle Tremiti.
Lucio Dalla e Cala Matano
Quando si parla delle Tremiti è impossibile non citare Lucio Dalla.
Il cantautore bolognese era profondamente legato all’arcipelago.
Qui possedeva una casa e trascorreva lunghi periodi dell’anno.
Le isole rappresentavano per lui un rifugio lontano dal caos.
Molti raccontano che amasse particolarmente navigare nelle acque che circondano San Domino e sostare nelle baie più tranquille dell’arcipelago.
Ancora oggi la sua presenza è fortemente percepita dagli abitanti delle Tremiti.
Ogni estate numerosi visitatori raggiungono le isole anche per ripercorrere i luoghi che lui amava.
Com’è il mare di Cala Matano
La prima cosa che colpisce è il colore dell’acqua.
Nelle giornate di sole il mare assume sfumature incredibili.
Vicino alla costa prevalgono tonalità verde smeraldo.
Più al largo il colore diventa turchese e poi blu profondo.
La trasparenza è straordinaria.
Anche senza attrezzatura è possibile osservare pesci, rocce e fondali con estrema facilità.
La baia è protetta dai venti e offre spesso condizioni ideali per il bagno.
Un paradiso per snorkeling e immersioni
Le Tremiti sono considerate uno dei migliori luoghi d’Italia per le attività subacquee.
Cala Matano rappresenta una delle zone più interessanti.
I fondali ospitano:
- cernie
- saraghi
- polpi
- stelle marine
- coralli mediterranei
- praterie di Posidonia
Molti diving center organizzano immersioni guidate nelle vicinanze della cala.
Come arrivare a Cala Matano
Primo passo: raggiungere le Tremiti
I collegamenti marittimi partono principalmente da:
- Termoli
- Vieste
- Peschici
- Rodi Garganico
Durante l’estate il numero delle corse aumenta sensibilmente.
Una volta arrivati a San Domino
La cala può essere raggiunta:
- a piedi
- in barca
- tramite escursioni organizzate
Molti visitatori scelgono il giro completo dell’isola per ammirarla dal mare.
Quando visitare Cala Matano
Maggio
Ideale per trekking e fotografia.
Giugno
Mare già splendido e meno turisti.
Luglio
Condizioni perfette per snorkeling e immersioni.
Agosto
Periodo più affollato.
Settembre
Probabilmente il mese migliore.
Le temperature restano elevate e l’isola torna più tranquilla.
Cosa vedere alle Isole Tremiti
Visitare Cala Matano significa scoprire uno degli arcipelaghi più affascinanti d’Italia.
Isola di San Nicola
Il cuore storico delle Tremiti.
Da vedere:
- Abbazia di Santa Maria a Mare
- Castello dei Badiali
- mura fortificate
Grotta del Bue Marino
Tra le grotte marine più spettacolari dell’Adriatico.
Grotta delle Viole
Famosa per i riflessi colorati dell’acqua.
Cala delle Arene
La principale spiaggia sabbiosa dell’arcipelago.
Itinerario perfetto di una giornata
Ore 9
Arrivo a San Domino.
Ore 10
Escursione in barca.
Ore 11
Sosta a Cala Matano.
Ore 13
Pranzo vista mare.
Ore 15
Visita a San Nicola.
Ore 17
Tour delle grotte marine.
Ore 19
Tramonto sull’Adriatico.
Ore 21
Cena sull’isola.
Dove mangiare alle Tremiti
La cucina locale è fortemente legata al mare.
Tra le specialità da provare:
Antipasti
- alici marinate
- polpo
- cozze
Primi
- troccoli ai frutti di mare
- linguine all’astice
- spaghetti alle vongole
Secondi
- pescato del giorno
- seppie ripiene
- grigliate miste
Le migliori fotografie da scattare
Cala Matano dall’alto
Lo scatto più iconico.
Vista dal mare
Perfetta durante le escursioni in barca.
Scogliera di San Domino
Ideale per contenuti social.
Tramonto
Uno dei più belli della Puglia.
Curiosità
Le Tremiti vengono spesso definite le “perle dell’Adriatico”.
L’arcipelago fa parte del Parco Nazionale del Gargano ed è considerato uno dei luoghi più incontaminati d’Italia.
Molti documentari naturalistici sono stati girati proprio nelle acque che circondano Cala Matano.
Per numerosi viaggiatori rappresenta il mare più bello della Puglia.
FAQ
Cala Matano è una spiaggia sabbiosa?
No, è prevalentemente una cala rocciosa.
Si può raggiungere a piedi?
Sì, attraverso i sentieri dell’isola di San Domino.
Qual è il periodo migliore?
Giugno e settembre.
Le Tremiti meritano una visita?
Assolutamente sì. Sono tra le destinazioni più belle d’Italia.
È adatta allo snorkeling?
Sì, è uno dei migliori spot dell’intero Adriatico.