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Home // Stato news // Come avere internet in viaggio nel 2026: eSIM, roaming o SIM locale?

eSIM ROAMING Come avere internet in viaggio nel 2026: eSIM, roaming o SIM locale?

Al giorno d’oggi, internet fa parte del bagaglio indispensabile ogni volta che si viaggia all’estero. Non è più una variabile da gestire all’ultimo momento. 

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Foto d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Stato news //

Al giorno d’oggi, internet fa parte del bagaglio indispensabile ogni volta che si viaggia all’estero. Non è più una variabile da gestire all’ultimo momento. 

Appena si atterra, la connessione si attiva, le mappe funzionano, i messaggi arrivano: la continuità digitale è diventata una parte imprescindibile dell’esperienza.

Nel 2026, chi viaggia si trova davanti a tre strade principali: il roaming internazionale, una SIM locale o una eSIM da viaggio. Si tratta di soluzioni diverse che convivono in un ecosistema in piena trasformazione, dove la vera differenza risiede nella rapidità con cui ci si connette e – ancora di più – nella libertà di gestione.

In questa evoluzione, la possibilità di viaggiare con l’eSIM di Holafly rappresenta bene il cambio di paradigma: niente schede fisiche, attivazione digitale e connessione pronta in pochi minuti, spesso ancora prima della partenza. È un approccio che si inserisce in un’idea di viaggio sempre più smart e meno legata alla logistica.

Per capire davvero quale soluzione abbia senso oggi, bisogna guardare da vicino come funzionano queste tre opzioni e come sta cambiando il modo di restare connessi quando ci si sposta all’estero.

Perché avere internet in viaggio è diventato indispensabile

Nel 2026, la connessione accompagna praticamente ogni fase del viaggio. Avere internet all’estero permette di orientarsi più facilmente in città sconosciute, consultare mappe e percorsi in tempo reale, controllare gli orari aggiornati dei mezzi pubblici e gestire rapidamente eventuali cambi di programma.

Anche l’organizzazione quotidiana passa dallo smartphone. Hotel, musei e trasporti possono essere prenotati online, mentre biglietti, carte d’imbarco e conferme di prenotazione sono ormai quasi sempre disponibili in formato digitale. 

La connessione è essenziale anche nelle situazioni più semplici: tradurre un menu, verificare il meteo prima di uno spostamento, prenotare un taxi tramite app oppure ricevere notifiche in tempo reale su ritardi, cancellazioni o cambi di gate.

Insomma, restare connessi in viaggio significa muoversi con maggiore rapidità e autonomia, ma anche accedere a informazioni aggiornate sul Paese in cui ci si trova, attraverso portali istituzionali come Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri.

Roaming internazionale: come funziona e quando conviene

Il roaming internazionale permette di usare la propria SIM anche all’estero, appoggiandosi automaticamente alle reti locali. Nella maggior parte dei casi si attiva da solo appena si arriva a destinazione, senza bisogno di impostazioni particolari.

Dentro l’Unione Europea è spesso incluso nei piani tariffari, anche se possono comunque esserci limiti sul traffico dati o condizioni di utilizzo. Fuori dall’UE la situazione cambia: tariffe e pacchetti non sono sempre uniformi e dipendono molto dall’operatore e dal Paese in cui ci si trova.

A livello pratico, si continua a usare il proprio numero e lo smartphone funziona come sempre. Il punto è che il consumo di dati può diventare difficile da tenere sotto controllo, soprattutto quando si usano mappe, social, videochiamate o app che lavorano in background.

eSIM: la rivoluzione della connettività in viaggio

L’eSIM di viaggio segna un cambio di ritmo profondo. Non bisogna cambiare scheda e non c’è nulla da sostituire materialmente: la connessione diventa un profilo digitale, pronto a essere attivato in pochi minuti.

È un approccio che si adatta bene a un’idea di viaggio più fluida, in cui tutto si prepara prima. Anche la gestione di più piani dati sullo stesso dispositivo diventa naturale. L’attivazione della connessione è praticamente immediata, senza passaggi ormai superflui.

SIM locale: una soluzione ancora valida?

La SIM locale segue una logica più tradizionale: una volta arrivati a destinazione, si acquista una scheda e si sostituisce a quella abituale per avere una nuova connessione dati.

In alcuni contesti può risultare conveniente, soprattutto nei soggiorni lunghi o in Paesi dove le tariffe locali sono particolarmente basse. Allo stesso tempo, però, richiede alcuni passaggi pratici: trovare un punto vendita affidabile, completare l’attivazione e spesso gestire la configurazione subito dopo l’arrivo, quando il viaggio è ancora in fase di organizzazione.

C’è anche un altro aspetto da considerare: cambiare SIM significa adattarsi a un nuovo numero temporaneo e a una gestione separata della propria connettività, con il rischio di perdere continuità su chiamate, messaggi o servizi collegati al numero principale.

Confronto tra le soluzioni: costi, praticità e limiti

Le tre alternative che abbiamo appena visto possono essere considerate, in tutto e per tutto, come approcci differenti alla gestione della connessione durante il viaggio. Vediamole a confronto diretto.

Roaming internazionale: è la soluzione più immediata, che si attiva spesso senza intervento da parte dell’utente. Mantiene una certa continuità d’uso, ma fuori dall’Europa può diventare meno prevedibile sul piano dei costi e delle condizioni di utilizzo.

SIM locale: si basa su una logica più tradizionale, legata all’acquisto fisico nel Paese di destinazione. In alcuni casi può offrire tariffe interessanti, ma richiede tempo all’arrivo e una gestione separata rispetto alla propria SIM abituale.

eSIM da viaggio: elimina la componente fisica e si attiva digitalmente in pochi passaggi. La connessione può essere predisposta prima della partenza e resa operativa in modo rapido, con una gestione più diretta anche durante il viaggio. Scegliendo questa opzione è possibile continuare a ricevere chiamate e messaggi sul proprio numero.

Verso una connettività sempre più semplice e globale

Nel 2026 il panorama di internet all’estero si muove lungo una linea piuttosto chiara: meno passaggi, più immediatezza. La scelta della soluzione ideale va ben oltre il prezzo e si focalizza sul tipo di esperienza che si desidera nel momento in cui si atterra in un nuovo Paese.

L’eSIM viaggio segna un’evoluzione decisiva in questo senso: la connessione non passa più da un supporto fisico, ma da un profilo digitale attivabile in pochi minuti. Tutto si prepara prima della partenza e, una volta atterrati, la connessione è già pronta.

In fondo, viaggiare al meglio significa muoversi con meno pesi e meno pensieri possibili. Sfruttare la gestione digitale permette di risolvere ogni necessità organizzativa in anticipo, per lasciare spazio solo alla bellezza del turismo. (nota stampa).

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