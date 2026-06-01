Foggia, Armando trionfa a “La Ruota della Fortuna”: il personal trainer vince oltre 40mila euro

FOGGIA – Un foggiano protagonista in televisione e capace di conquistare il pubblico a colpi di intuizioni e sangue freddo. Armando, personal trainer del capoluogo dauno, ha infatti brillato nel programma “La Ruota della Fortuna”, condotto da Gerry Scotti, portando a casa un montepremi complessivo di 41.400 euro nel corso di due puntate da campione.

Sposato con Grazia e padre di una bambina di un anno e mezzo, Armando si è presentato negli studi televisivi accompagnato dal padre, macchinista in pensione. Nella puntata andata in onda venerdì 29 maggio è riuscito a strappare il titolo di campione alla concorrente Giorgia, accumulando 20.900 euro nella fase di gioco principale.

Determinante la sua abilità nel risolvere alcuni enigmi decisivi: con la parola “stoffa” ha completato la frase “Di lana, di seta, di cotone” e ha poi indovinato il “Ruba Secondi” con la soluzione “C’è chi ha quella del campione”. Nella successiva “Ruota delle Meraviglie” ha preferito rinunciare a un premio da 1.000 euro, riuscendo però a conquistare soltanto 100 euro aggiuntivi.

Il giorno seguente, sabato 30 maggio, il concorrente foggiano ha confermato il suo ottimo momento vincendo nuovamente la prima fase del programma e aggiungendo 15.400 euro al proprio bottino. A questi si sono sommati altri 5.000 euro conquistati nella “Ruota delle Meraviglie”, grazie alla parola “squadra”, che gli ha consentito di individuare correttamente le soluzioni “Strumento da disegno” e “Di soccorso per le emergenze”.

L’avventura televisiva di Armando si è conclusa nella terza puntata. Nonostante gli 11.300 euro accumulati prima dell’ultima manche, il personal trainer foggiano non è riuscito a conservare il titolo di campione, sfumando sul finale la possibilità di proseguire la sua corsa.

Resta però un’esperienza da ricordare e un risultato di assoluto prestigio: oltre 41mila euro vinti, i complimenti del conduttore Gerry Scotti e l’apprezzamento della co-conduttrice Samira Lui, che hanno salutato con entusiasmo il percorso del concorrente pugliese.

Per Armando, dunque, una partecipazione da protagonista che ha regalato visibilità a Foggia e una vincita destinata a rimanere tra le più significative dell’attuale stagione del programma. Lo riporta foggiatoday.it.