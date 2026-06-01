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CAOS CASSONETTI Foggia, caos per le tessere dei cassonetti intelligenti: cittadini in fila

Angiola (Cambia): “Situazione indecorosa, il Comune intervenga subito”

Foggia, “cassonetti intelligenti” inaccessibili ai disabili tra vegetazione e marciapiedi

Foggia, cassonetti intelligenti - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Lunghe attese, assenza di servizi essenziali per l’utenza e forti disagi soprattutto per le persone più fragili. È la denuncia lanciata da Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale di Cambia, sulla situazione che si sta verificando presso il punto di distribuzione delle tessere per i cassonetti “intelligenti” in via Scillitani, nell’ex sede della Circoscrizione Centro.

Secondo quanto riferito da diversi cittadini, l’organizzazione del servizio sarebbe gravemente insufficiente rispetto all’afflusso di utenti. In particolare, viene segnalata l’assenza di un sistema elimina-code e di una sala d’attesa, con persone costrette a sostare per ore sulle scale o sul marciapiede, spesso sotto il sole e in condizioni di evidente disagio.

«Non si tratta di un semplice disservizio – afferma Angiola – ma dell’ennesima dimostrazione di una gestione organizzativa inadeguata che trasforma un servizio pubblico in una vera prova di resistenza per i cittadini».

Tra le criticità evidenziate vi sarebbe anche la presenza di un solo operatore allo sportello, una condizione che avrebbe determinato tempi di attesa fino a quasi quattro ore. Una situazione che, secondo il consigliere, alimenta tensioni e malcontento tra gli utenti.

Particolarmente delicata, inoltre, la condizione delle persone con disabilità, che in assenza di percorsi preferenziali, assistenza dedicata e adeguate condizioni logistiche sarebbero costrette ad affrontare ulteriori difficoltà per accedere al servizio.

«È legittimo chiedersi – prosegue Angiola – perché non siano stati predisposti strumenti minimi di gestione dei flussi, come un sistema di prenotazione o elimina-code, e perché non sia stato previsto un numero adeguato di operatori».

Per il consigliere comunale, la vicenda mette in evidenza una contraddizione tra gli obiettivi dichiarati di innovazione amministrativa e la concreta esperienza vissuta dai cittadini. «Non si può parlare di città smart e modernizzazione dei servizi se poi le persone sono costrette a trascorrere ore in fila senza alcuna assistenza adeguata».

Da qui la richiesta di un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale e dei soggetti gestori del servizio. Le proposte avanzate riguardano il potenziamento del personale agli sportelli, l’attivazione di sistemi di prenotazione ed elimina-code, il miglioramento delle condizioni di attesa e l’adozione di misure per evitare assembramenti e ulteriori disagi.

«La transizione verso nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti – conclude Angiola – non può avvenire sulla pelle dei cittadini. Innovazione significa efficienza, rispetto e capacità di organizzare i processi, non disorganizzazione».

Redazione StatoQuotidiano.

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