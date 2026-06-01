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ANGELO VOLPE Il cerignolano Angelo Volpe trionfa al SENSHI Grand Prix di Plovdiv

L'atleta si è imposto nella categoria fino a 70 kg nella suggestiva cornice dell’Antico Teatro Romano di Plovdiv, in Bulgaria

Il cerignolano Angelo Volpe trionfa al SENSHI Grand Prix di Plovdiv

Angelo Volpe - Fonte Immagine: blogs.rdxsports.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cerignola // Sport //

Il fighter cerignolano Angelo Volpe conquista il prestigioso SENSHI 31 Lightweight Grand Prix, imponendosi nella categoria fino a 70 kg nella suggestiva cornice dell’Antico Teatro Romano di Plovdiv, in Bulgaria, e confermandosi tra i protagonisti assoluti della kickboxing internazionale.

L’atleta italiano ha compiuto un’impresa di alto livello sportivo, vincendo tre incontri nella stessa serata e superando avversari di grande esperienza, fino ad aggiudicarsi il titolo in una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Il percorso verso la vittoria è iniziato con un match particolarmente impegnativo contro lo sloveno Samo Petje, ex campione dei pesi leggeri e tra i favoriti del torneo. Dopo un avvio difficile, Volpe ha ribaltato l’incontro con una prestazione in crescita tra secondo e terzo round, conquistando la vittoria ai punti per decisione unanime.

In semifinale il fighter italiano ha confermato il suo stato di forma superando il brasiliano Bruno Gazani, ancora una volta ai punti e con decisione unanime, accedendo così alla finale contro il beniamino di casa Dragomir Petrov.

Nell’ultimo incontro, Volpe ha mostrato grande lucidità e controllo del match. Dopo aver preso rapidamente il comando dell’azione, ha chiuso la sfida con un low kick decisivo che ha mandato al tappeto l’avversario, costringendo l’arbitro a fermare il combattimento per KO tecnico al primo round.

Un successo netto, ottenuto in trasferta e davanti al pubblico di casa del rivale, che conferma la crescita tecnica e mentale dell’atleta. Con questa vittoria, Angelo Volpe consolida il suo ruolo tra i migliori della categoria, portando ancora una volta il nome di Cerignola e dell’Italia ai vertici della kickboxing internazionale.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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