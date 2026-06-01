La Città di Manfredonia ospiterà nei giorni 12, 13 e 14 giugno prossimi il Mundial Beach Soccer, grande evento sportivo internazionale ideato promosso e organizzato da Italian Beach Soccer presieduta da Maurizio Iorio, che porterà sulla Spiaggia Castello squadre e atleti internazionali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva, turistica e territoriale per Manfredonia, che si prepara ad accogliere una manifestazione capace di unire spettacolo, competizione, passione sportiva e valorizzazione del patrimonio costiero cittadino.

Tra i calciatori internazionali attesi in riva al golfo: Angelo Di Livio, Reginaldo, Matuzalém, Simone Tiribocchi e altri ancora, ma soprattutto tanti campioni del circuito beach soccer internazionale. Il programma vedrà protagoniste le squadre di beach soccer dell’Italia, dell’Argentina, del Brasile e dell’Albania, che trasformeranno Spiaggia Castello in una vera e propria arena sportiva a cielo aperto, fino alle attesissime finali di domenica 14 giugno.

Particolare attenzione sarà riservata anche al coinvolgimento della comunità locale. Prima dell’utilizzo dell’arena per l’evento con le nazionali, infatti, nella giornate del 10 giugno al 12 giugno, lo spazio sarà messo a disposizione delle associazioni sportive, delle realtà del Terzo Settore e delle organizzazioni cittadine di Manfredonia.

L’obiettivo è quello di rendere l’arena non solo luogo di competizione internazionale, ma anche “arena sociale” di partecipazione, inclusione e promozione dello sport di base e per tutti. Le associazioni potranno così vivere da protagoniste un contesto sportivo prestigioso, utilizzando l’area per attività dimostrative, momenti aggregativi, iniziative promozionali e percorsi dedicati alla comunità.

Con questa scelta, il Comune di Manfredonia intende valorizzare il ruolo dello sport come strumento di relazione, benessere, educazione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra grandi eventi e territorio.