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KICKBOXING VIESTE Kickboxing, Vieste ospita il K1 internazionale Italia-Polonia

La manifestazione porterà nella città garganica otto incontri professionistici di K1, con atleti e delegazioni provenienti da diversi Paesi

Kickboxing, Vieste ospita il K1 internazionale Italia-Polonia

Kickboxing - Fonte Immagine: studiotrevisani.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Eventi // Gargano //

Il 20 giugno Vieste sarà protagonista di un appuntamento sportivo internazionale con il confronto Italia–Polonia del circuito K1 Kickboxing, organizzato in collaborazione con Federkombat e la Federazione Polacca di Kickboxing.

La manifestazione porterà nella città garganica otto incontri professionistici di K1, con atleti e delegazioni provenienti da diversi Paesi, trasformando Vieste in un punto di riferimento per la kickboxing internazionale e richiamando appassionati e pubblico specializzato.

L’evento nasce dalla collaborazione tra istituzioni e realtà sportive, con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e del presidente della Federazione Polacca di Kickboxing Grzegorz Września, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

L’appuntamento rappresenta una vetrina importante per la promozione del territorio del Gargano, che punta sempre più a valorizzarsi attraverso eventi sportivi di livello internazionale, capaci di attrarre turismo, attenzione mediatica e nuove opportunità di crescita.

Lo riporta retegargano.it.

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