Dopo la sentenza del TAR Puglia, anche il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli, confermando la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina.
La decisione rappresenta un nuovo passaggio nella vicenda legata alle elezioni comunali del 2025 e conferma, secondo il gruppo “Lesina Futura”, la fondatezza delle ragioni sostenute fin dall’inizio.
«Per la seconda volta la giustizia amministrativa ci dà ragione», afferma il movimento guidato da Alessandra Matarante, sottolineando come il pronunciamento ribadisca un principio ritenuto essenziale: la trasparenza e la regolarità del voto come fondamento della vita democratica.
“Lesina Futura” evidenzia di aver affrontato il percorso giudiziario con senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni e fiducia nella magistratura amministrativa, chiedendo chiarezza su quanto accaduto durante le consultazioni comunali.