Ora la parola torna ai cittadini. Saranno infatti le elettrici e gli elettori delle sezioni interessate a esprimersi nuovamente nelle urne e a contribuire alla definizione del futuro amministrativo del Comune.

«Continueremo a lavorare con serietà, equilibrio e amore per Lesina – conclude il gruppo – convinti che la partecipazione democratica sia l’unica strada per costruire il futuro della nostra comunità».