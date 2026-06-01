MANFREDONIA – Sterpaglie secche, terreno già segnato da precedenti roghi e la paura che la storia possa ripetersi. Arriva da una cittadina la segnalazione relativa all’area situata sotto il ponte Anas a nord di via Florio, una zona periferica di Manfredonia che ospita numerosi animali randagi e selvatici e che, secondo quanto riferito, sarebbe già stata interessata da incendi negli anni passati.

La preoccupazione cresce con l’avvicinarsi dell’estate e delle alte temperature. Nella zona vivono stabilmente diversi cani e gatti accuditi da volontari, ma anche volpi, ricci e altra fauna selvatica che trova rifugio tra la vegetazione spontanea e le aree incolte.

«Ogni anno c’è il timore che qualcuno appicchi il fuoco», racconta la segnalante, ricordando quanto accaduto la scorsa estate. Un incendio, sviluppatosi nelle vicinanze, fu domato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi. «Fortunatamente arrivarono in tempo. Non voglio immaginare cosa potrebbe accadere se le fiamme dovessero propagarsi senza un intervento immediato», afferma.

Le immagini inviate alla redazione mostrano una vasta area caratterizzata da vegetazione completamente secca e da ampie porzioni di terreno annerite, segni evidenti del passaggio del fuoco. Sono inoltre visibili ciotole e contenitori utilizzati per l’alimentazione degli animali che frequentano abitualmente il sito.

Secondo la cittadina, nonostante alcuni interventi di pulizia effettuati in passato, il rischio resta elevato. «Anche dove l’erba è stata tagliata, il materiale secco rimane sul terreno e può alimentare rapidamente eventuali focolai», spiega.

L’eventuale propagazione di un incendio in quest’area potrebbe avere conseguenze particolarmente pesanti per gli animali che vi trovano rifugio. Molti di essi, soprattutto ricci e cucciolate di gatti, avrebbero infatti scarse possibilità di fuga in caso di fiamme improvvise. Lo stesso vale per la fauna selvatica che popola la zona e che spesso rimane invisibile agli occhi di chi attraversa quotidianamente l’area.

Da qui l’appello rivolto agli enti competenti affinché vengano programmati interventi di sfalcio, bonifica e rimozione delle sterpaglie prima dell’arrivo dei mesi più caldi. La richiesta è quella di puntare sulla prevenzione per evitare che un nuovo incendio possa mettere a rischio animali, ambiente e sicurezza pubblica.

La segnalazione richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di monitorare maggiormente le aree periferiche già interessate in passato da episodi analoghi. C

Foto inviata da una cittadina alla redazione di Stato Quotidiano.