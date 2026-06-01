Edizione n° 6084

BALLON D'ESSAI

BANANA CATTELAN // Rubata di nuovo la banana di Cattelan, il museo denuncia: «Non basta sostituire il frutto»
1 Giugno 2026 - ore  10:15

CALEMBOUR

CADAVERI CARBONIZZATI // Quattro cadaveri carbonizzati in un’auto nel Cosentino: indagini in corso
1 Giugno 2026 - ore  15:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc

"BACUCC MACELLERIA" Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc

Grande successo anche per lo stand della Macelleria Arena Matteo - Bacucc, attività di Manfredonia specializzata in carne di alta qualità, prodotti a km0

Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc

Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia protagonista con “La Notte dei Rosati – Puglia Rosé”, l’evento che ha richiamato migliaia di persone e segnato un avvio d’estate da record.

Grande successo anche per lo stand della Macelleria Arena Matteo – Bacucc, attività di Manfredonia specializzata in carne di alta qualità, prodotti a km0, salumi artigianali e produzioni locali del Gargano. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, oltre 10mila persone hanno visitato lo stand Bacucc durante la manifestazione.

Un risultato importante per il territorio, confermato anche dal tutto esaurito nelle strutture ricettive cittadine. L’evento ha valorizzato enogastronomia, turismo e identità locale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026.

La Macelleria Bacucc ha sede in Viale Giuseppe Di Vittorio 303C, Manfredonia.

messaggio promozionale

2 commenti su "Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO