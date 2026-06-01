Manfredonia protagonista con “La Notte dei Rosati – Puglia Rosé”, l’evento che ha richiamato migliaia di persone e segnato un avvio d’estate da record.
Grande successo anche per lo stand della Macelleria Arena Matteo – Bacucc, attività di Manfredonia specializzata in carne di alta qualità, prodotti a km0, salumi artigianali e produzioni locali del Gargano. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, oltre 10mila persone hanno visitato lo stand Bacucc durante la manifestazione.
Un risultato importante per il territorio, confermato anche dal tutto esaurito nelle strutture ricettive cittadine. L’evento ha valorizzato enogastronomia, turismo e identità locale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026.
La Macelleria Bacucc ha sede in Viale Giuseppe Di Vittorio 303C, Manfredonia.
messaggio promozionale
2 commenti su "Manfredonia da record con “La Notte dei Rosati”: oltre 10mila persone allo stand Bacucc"
Macelleria Bacucc? No comment. Ma dai per piacere.
No dite cazzate , ecco perché non vengo più da voi ,siate più umili