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MANFREDONIA DE LUCA Manfredonia, Europa Verde: “De Luca restituisce le deleghe dopo lo scontro con il PD”

"Questa sofferta decisione è dovuta alla inaccettabile imposizione di un aut aut posto dagli assessori Valentino e Gentile al sindaco"

Manfredonia, Europa Verde: "De Luca restituisce le deleghe dopo lo scontro con il PD”

Alfredo De Luca - Fonte Immagine: PH: Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Si apre una nuova fase di tensione politica nella maggioranza di Manfredonia dopo la decisione del consigliere comunale di Europa Verde Alfredo De Luca di restituire le deleghe assegnate in materia di politiche di resilienza alla crisi climatica, biodiversità e città sostenibile.

La scelta, definita dal movimento come sofferta, arriva in seguito a contrasti interni alla coalizione e a una riunione sul tema dell’Oasi Lago Salso al Ministero dell’Ambiente (MASE), che avrebbe generato forti frizioni tra gli esponenti della maggioranza.

«Questa sofferta decisione è dovuta alla inaccettabile imposizione di un aut aut posto dagli assessori Valentino e Gentile al sindaco di Manfredonia di scegliere tra la partecipazione loro e quella del consigliere ad una riunione al MASE per la questione Oasi Lago Salso in cui dovevano andare tutti insieme», si legge nella nota di Europa Verde.

Il gruppo politico parla inoltre di una situazione di difficoltà ormai consolidata nei rapporti con l’assessorato all’ambiente: «Questo è solo l’episodio finale di un rapporto difficile con la assessora all’ambiente in quanto le deleghe si sovrappongono in parte alle materie di spettanza della stessa. Un rapporto che non è mai stato possibile costruire in termini di leale e reciproca collaborazione e riconoscimento sia delle competenze sia del ruolo politico di Europa Verde».

Nella nota si evidenzia anche la richiesta di confronto con le altre forze politiche della maggioranza, rimasta però senza esito: «Abbiamo chiesto un confronto con il PD cittadino, ma il segretario Panza ed i due assessori si sono sottratti all’invito del sindaco e siamo stati costretti a coinvolgere i responsabili provinciali e regionali di Alleanza Verdi e Sinistra, invano».

Europa Verde denuncia inoltre un clima di ostacolo nell’attività amministrativa del proprio rappresentante: «Il nostro Consigliere viene ostacolato nell’esercizio delle funzioni che gli sono state assegnate perché probabilmente c’è chi ritiene che le sue competenze possano mettere in ombra altri».

Pur nella restituzione delle deleghe, il movimento conferma la permanenza in maggioranza e l’impegno istituzionale: «Per spirito di servizio restiamo in maggioranza e continueremo a vigilare ed a lavorare su tutti i temi fondamentali per la città».

La nota si conclude ribadendo il ruolo istituzionale del consigliere De Luca e il legame con l’elettorato: «Restiamo liberi e fedeli al compito che ci siamo assunti nei confronti dei nostri elettori e della città».

3 commenti su "Manfredonia, Europa Verde: “De Luca restituisce le deleghe dopo lo scontro con il PD”"

  1. È andata di traverso la gestione della cymodocea. —-.
    Ciao Innocenzaaaaaaa salutaci la casa del ciliegio

  2. Meno male che esiste qualcuno sveglio all’interno di questa sciagurata amministrazione.
    De Luca e consorte vadano all’opposizione che ci guadagna la città. Fanno solo danni.

  3. marito e moglie cambiano partiti come se fossero nocciolini: Europa Verde, Italia Bene Comune, Movimento Est, Progressisti Dem e chi più ne ha più ne metta.
    Ma come fa la gente a votarli? Ah è vero, semplicemente non li vota. Con 200 voti scarsi pensano di comandare una città. Jèt a fatjeeeeeee

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