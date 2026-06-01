Manfredonia, incendio dell’auto CIVILIS. Marasco chiede la riapertura delle indagini: "Grave atto intimidatorio"

Un’istanza formale per chiedere la riapertura delle indagini e la riattivazione del fascicolo relativo all’incendio doloso della Renault Modus di servizio dell’ente CIVILIS, avvenuto in Via delle Cisterne 38 a Manfredonia. A presentarla è Giuseppe Marasco, presidente nazionale dell’Ente CIVILIS e attuale consigliere comunale, indirizzando la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia e alla Prefettura di Foggia.

Secondo quanto riportato nell’istanza, la vettura utilizzata dagli Ispettori Ambientali CIVILIS, regolarmente parcheggiata nello stallo riservato, sarebbe stata bersaglio di un incendio doloso (anni fa,ndr). Dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della sede e da altri impianti presenti nell’area, emergerebbe la presenza di un soggetto giunto da Via delle Antiche Mura, transitato per Via Stella e Via San Lorenzo, che avrebbe cosparso la parte anteriore del mezzo con un liquido infiammabile, presumibilmente benzina, contenuto in una bottiglia di plastica.

Stando alla ricostruzione, dopo due tentativi l’uomo sarebbe riuscito ad appiccare il fuoco, per poi allontanarsi percorrendo Via San Lorenzo fino alla piazzetta retrostante il Bar delle Rose e successivamente Corso Roma, dove sarebbe salito a bordo di una Fiat Punto verde.

Le indagini, affidate al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia, non avrebbero ancora portato all’identificazione del responsabile né di eventuali complici. Per questo motivo, nell’istanza viene evidenziato come l’episodio rappresenti un grave atto intimidatorio nei confronti di operatori impegnati in attività di pubblico servizio e tutela ambientale, sottolineando inoltre il valore probatorio delle immagini di videosorveglianza raccolte.

Tra le richieste avanzate figurano la riapertura e l’approfondimento del fascicolo, nuovi accertamenti tecnici sui filmati disponibili, anche attraverso strumenti di enhancement video, oltre a verifiche sui movimenti della Fiat Punto negli orari e nelle aree indicate.

L’istanza punta inoltre a ottenere l’identificazione dell’autore materiale e di eventuali mandanti o complici, con riferimento ai reati di incendio doloso (articolo 423 del Codice Penale) e danneggiamento aggravato (articolo 635 del Codice Penale). Marasco ha inoltre manifestato disponibilità a fornire ulteriori elementi utili alle indagini, comprese nuove testimonianze, la copia integrale dei filmati e il materiale fotografico allegato.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.