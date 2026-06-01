Manfredonia, incendio dell’auto CIVILIS. Marasco chiede la riapertura delle indagini: "Grave atto intimidatorio"

Un’istanza formale per chiedere la riapertura delle indagini e la riattivazione del fascicolo relativo all’incendio doloso della Renault Modus di servizio dell’ente CIVILIS, avvenuto in Via delle Cisterne 38 a Manfredonia. A presentarla è Giuseppe Marasco, presidente nazionale dell’Ente CIVILIS e attuale consigliere comunale, indirizzando la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia e alla Prefettura di Foggia.
Secondo quanto riportato nell’istanza, la vettura utilizzata dagli Ispettori Ambientali CIVILIS, regolarmente parcheggiata nello stallo riservato, sarebbe stata bersaglio di un incendio doloso (anni fa,ndr). Dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della sede e da altri impianti presenti nell’area, emergerebbe la presenza di un soggetto giunto da Via delle Antiche Mura, transitato per Via Stella e Via San Lorenzo, che avrebbe cosparso la parte anteriore del mezzo con un liquido infiammabile, presumibilmente benzina, contenuto in una bottiglia di plastica.
Stando alla ricostruzione, dopo due tentativi l’uomo sarebbe riuscito ad appiccare il fuoco, per poi allontanarsi percorrendo Via San Lorenzo fino alla piazzetta retrostante il Bar delle Rose e successivamente Corso Roma, dove sarebbe salito a bordo di una Fiat Punto verde.
Le indagini, affidate al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia, non avrebbero ancora portato all’identificazione del responsabile né di eventuali complici. Per questo motivo, nell’istanza viene evidenziato come l’episodio rappresenti un grave atto intimidatorio nei confronti di operatori impegnati in attività di pubblico servizio e tutela ambientale, sottolineando inoltre il valore probatorio delle immagini di videosorveglianza raccolte.
Tra le richieste avanzate figurano la riapertura e l’approfondimento del fascicolo, nuovi accertamenti tecnici sui filmati disponibili, anche attraverso strumenti di enhancement video, oltre a verifiche sui movimenti della Fiat Punto negli orari e nelle aree indicate.
L’istanza punta inoltre a ottenere l’identificazione dell’autore materiale e di eventuali mandanti o complici, con riferimento ai reati di incendio doloso (articolo 423 del Codice Penale) e danneggiamento aggravato (articolo 635 del Codice Penale). Marasco ha inoltre manifestato disponibilità a fornire ulteriori elementi utili alle indagini, comprese nuove testimonianze, la copia integrale dei filmati e il materiale fotografico allegato.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
17 commenti su "Manfredonia, incendio dell’auto CIVILIS. Marasco chiede la riapertura delle indagini: “Grave atto intimidatorio”"
Solidarietà piena agli Ispettori Ambientali CIVILIS. Chi attacca chi fa servizio pubblico attacca tutta la comunità. Giusto chiedere riapertura delle indagini: Manfredonia non può tollerare intimidazioni.
Le immagini ci sono, i percorsi sono tracciati, la macchina è identificata. Mi auguro che con l’enhancement video e i controlli sulla Fiat Punto verde si arrivi presto a un nome. Massima fiducia in Procura e Carabinieri.
Un atto gravissimo contro chi tutela l’ambiente e la legalità. Bene il presidente Marasco a non lasciare cadere la vicenda. Le istituzioni devono dare una risposta chiara e rapida.
Se si incendia un’auto di servizio parcheggiata in uno stallo riservato, vuol dire che il messaggio è chiaro: “fermatevi”. Non possiamo permetterlo. Fate luce su mandanti ed esecutori.
Via delle Cisterne, Via San Lorenzo, Corso Roma… c’è tutto il tragitto filmato. Con tutte queste telecamere in centro, possibile che non si riesca a risalire alla targa della Punto? Riaperte subito le indagini.
Oltre al danno economico c’è il danno alla democrazia. Chi lavora per l’ambiente a Manfredonia non deve avere paura. Siamo con voi.
Art. 423 e 635 c.p.: incendio doloso e danneggiamento aggravato non sono reati minori. L’aggravante del fine intimidatorio verso un pubblico servizio va contestata. Bene chiedere nuovi accertamenti tecnici.
Se il soggetto è arrivato da Via delle Antiche Mura e ripartito su Corso Roma, ci saranno altre telecamere di attività commerciali. Incrociare i fotogrammi con i varchi ZTL/targhe può dare l’identità. Forza.
Il liquido infiammabile in bottiglia di plastica lascia residui. Spero siano stati fatti i rilievi della Scientifica sul posto e sulla Punto quando verrà rintracciata. Ogni dettaglio conta.
Presidente Marasco, grazie per non mollare. Gli Ispettori Ambientali fanno un lavoro ingrato ma fondamentale per la città. Manfredonia è con CIVILIS. Vogliamo verità e giustizia.
Esprimo piena solidarietà all’Ente CIVILIS e ai suoi Ispettori Ambientali per il grave atto subito. È doveroso che le Autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto a tutela del pubblico servizio.
Alla luce degli elementi video acquisiti, si confida in un sollecito approfondimento investigativo da parte della Procura e del Comando Carabinieri di Manfredonia, affinché vengano individuati autori e mandanti.
L’incendio doloso di un mezzo di servizio costituisce un fatto di rilevante allarme sociale. Si auspica la massima sinergia interistituzionale per garantire legalità e sicurezza agli operatori.
Si rinnova la fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine. Le immagini di videosorveglianza rappresentano un elemento probatorio significativo che merita valorizzazione con strumenti tecnici adeguati.
Tutelare chi tutela l’ambiente è un dovere della comunità. L’istanza del presidente Marasco va sostenuta affinché non restino zone d’ombra su questo episodio intimidatorio.
si ma voi proni a scrivere lo sapete che l’incendio è di 6 anni fa?
Portare il caso a quarto grado e tg post ore 14!