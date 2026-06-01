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MANFREDONIA VIA CROCE Manfredonia, incidente stradale in via della Croce: coinvolte più persone, sul posto 118 e Pl

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni emergerebbe una possibile mancata precedenza all'origine dell'impatto

Manfredonia, incidente stradale in via della Croce: coinvolte più persone, sul posto 118 e Pl

Manfredonia, incidente stradale in via della Croce: coinvolte più persone, sul posto 118 e Pl - PH: StatoQuotidiano

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Incidente stradale nella serata di ieri in via della Croce, a Manfredonia. Secondo le prime informazioni raccolte, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tre o quattro persone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni emergerebbe una possibile mancata precedenza all’origine dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 di Manfredonia, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le persone coinvolte avrebbero riportato diverse contusioni e traumi di varia entità, ma al momento non si segnalano condizioni particolarmente gravi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per regolare la circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.

A cura di Michele Solatia.

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