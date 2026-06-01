MANFREDONIA – Incidente stradale a Manfredonia, all’incrocio di via Cimarrusti, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autovettura e una moto.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane ragazzo che, a seguito dell’impatto, ha riportato diverse contusioni e lamentava dolore a una gamba.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e ne hanno valutato le condizioni, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione nella zona interessata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

A cura di Michele Solatia.