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Home // Cronaca // Manfredonia, incidente tra auto e scooter in via Salapia: giovane ferito, sospetta frattura

MANFREDONIA VIA SALAPIA Manfredonia, incidente tra auto e scooter in via Salapia: giovane ferito, sospetta frattura

Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote avrebbe riportato una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari

Interno ambulanza, archivio

Interno ambulanza, archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Incidente stradale in via Salapia a Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’autovettura e uno scooter condotto da un ragazzo. Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote avrebbe riportato una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli operatori intervenuti. Le condizioni del giovane non sarebbero al momento considerate gravi, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire l’entità delle lesioni riportate.

Disagi alla circolazione si sono registrati nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

A cura di Michele Solatia.

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