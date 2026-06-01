MANFREDONIA – Incidente stradale in via Salapia a Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’autovettura e uno scooter condotto da un ragazzo. Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote avrebbe riportato una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli operatori intervenuti. Le condizioni del giovane non sarebbero al momento considerate gravi, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire l’entità delle lesioni riportate.

Disagi alla circolazione si sono registrati nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

A cura di Michele Solatia.