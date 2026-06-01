Manfredonia: politiche sociali, cultura e sanità da città fantasma

Ogni mattina, secondo un vecchio proverbio, in Africa una gazzella si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce del leone per sopravvivere. A Manfredonia, invece, ogni mattina si sveglia chi governa Palazzo San Domenico, pronto a raccontare una città moderna, inclusiva, aperta, innovativa, accogliente e sicura, pur di sopravvivere politicamente.

Peccato che, mentre la narrazione ufficiale corre veloce, la realtà quotidiana dei cittadini resti ferma davanti a lentezze, inefficienze, disservizi, ritardi, promesse riciclate e problemi mai davvero risolti.

Perché una città non diventa moderna per decreto, né inclusiva per slogan. Lo diventa quando i servizi funzionano, quando le risposte arrivano, quando le difficoltà vengono affrontate e quando la vita quotidiana delle persone migliora davvero. A Manfredonia, oggi, il divario tra ciò che viene raccontato e ciò che viene vissuto è ancora troppo grande.

Nella settimana appena trascorsa, dentro l’ennesima orgia di comunicati, selfie e sorrisi, mi hanno colpito in particolare guardare alcuni temi fondamentali: i bisogni sociali e culturali e il diritto alla salute. Questioni che dovrebbero stare al centro dell’azione amministrativa e che, invece, sembrano essere diventate l’ennesimo terreno di propaganda, passerelle e autocelebrazione.

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐖𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐚𝐲𝐬, “𝐈 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀”, 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐥𝐚𝐭𝐚𝐬𝐢, 𝐚 𝐦𝐢𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨, 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨. 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐔𝐂 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧. 𝟑𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨: 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐨, 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 “𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞”.

Più che incontrare la città, si sono incontrati soprattutto gli addetti ai lavori, riuniti per raccontarsi quanto siano bravi e per annunciare, finalmente, l’utilizzo delle risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, programma nell’ambito del quale il Comune di Manfredonia è risultato destinatario di finanziamenti per la realizzazione di interventi sociali di vario genere, comprese azioni infrastrutturali a servizio della comunità.

Risorse, è bene ricordarlo, ottenute con progetti della Giunta Rotice.

La prossima volta, al fine di evitare la figura ridicola di vedere poche persone in una sala abusiva, fate come si usava fare durante i funerali: arruolate le 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞, come fanno a Canosa, o i 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠𝐢𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢, come nel resto del Sud. Non costano molto, ma almeno vi assicurate che ci sia più gente, visto che non siete capaci di portarvi dietro chi dovrebbe esserci per rendervi credibili.

Eppure, nonostante disponibilità economiche e umane non marginali, le politiche sociali di Manfredonia continuano ad annaspare dentro un sistema appesantito dalla burocrazia. I bisogni e le fragilità possono attendere, mentre la propaganda istituzionale occupa la scena.

Servirebbe invece una capacità nuova, moderna, concreta: strumenti in grado di intercettare i bisogni reali, raggiungere chi è più fragile, rendere i servizi più rapidi, accessibili, affidabili ed efficaci.

Oggi, invece, le politiche sociali a Manfredonia appaiono deboli, frammentate e troppo spesso delegate a enti e associazioni del terzo settore. Intanto disagi, fragilità e difficoltà aumentano e, in molti casi, rappresentano un’occasione di business imprenditoriale piuttosto che un sistema realmente in grado di affrontare i problemi legati alle fragilità.

Ed è qui che la questione diventa ancora più seria. Perché quando il bisogno sociale diventa occasione di gestione, quando la fragilità diventa spazio di rendicontazione, quando il disagio rischia di trasformarsi in contenitore utile più agli apparati che alle persone, allora siamo davanti a un problema politico enorme. Un problema che nessun evento, nessuna locandina e nessun comunicato può coprire.

Su questo tema, e sui risultati reali prodotti da questo settore, nei prossimi giorni fornirò dati puntuali, anche alla luce del rendiconto 2025. Perché, al di là degli annunci e delle passerelle, siamo di fronte a un fallimento politico e amministrativo che non può più essere nascosto.

Sulle politiche sociali, dunque, mi sembra chiaro come siamo messi. E sui famosi cartelloni culturali estivi? Peggio che andar di notte.

𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐜’𝐞̀ 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚. 𝐍𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚, 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞, 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞. 𝐂𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐟𝐟𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞, 𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐚 𝐯𝐚𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀.

Tra assessori e alcuni consiglieri comunali, particolarmente attivi, che si trasformano improvvisamente in agenti di spettacolo e personale arruolato a vario titolo, si prova a spartirsi le risorse per affidare agli amici degli amici, o peggio direttamente agli amici, la realizzazione degli eventi. Tutto questo mentre l’Assessora alla Cultura, dirige il traffico ed il Sindaco pensa ad includere quelli messi alla porta. Uno spettacolo poco edificante per come vengono utilizzate le risorse pubbliche.

Il popolo verrà trattato nel solito modo: nessuna politica culturale vera, nessuna vocazione identitaria, ma solo qualche evento top e tanta gastronomia, con quella riservata alla borghesia locale sempre in prima linea.

È la solita logica: non una città che costruisce cultura, ma una città che consuma eventi. Non una programmazione pensata per valorizzare identità, memoria, territorio, giovani, periferie, comunità e futuro, ma un contenitore estivo dove infilare appuntamenti, nomi, serate, tavolate, palchi e relazioni.

E pensare che con la cultura ci spiegano di voler combattere la mafia. Salvo poi vedere le iniziative di sensibilizzazione sul tema, con una partecipazione irrilevante e con eventi che servono a soddisfare i bisogni degli organizzatori più che a costruire una vera coscienza civile. Perché la mafia non si combatte con le sedie vuote, con i comunicati o con la retorica. Si combatte con istituzioni credibili, con partecipazione vera, con esempi concreti e con una cultura che non sia ridotta a passerella o gestione di risorse.

𝐀𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥’𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚. 𝐀 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞, 𝐧𝐞́ 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐥𝐨𝐪𝐮𝐢𝐬𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢. 𝐒𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐢𝐨, 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐞 𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐭 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐛𝐚𝐫𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢. 𝐋’𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨, 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞, 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞.

Si esprime soddisfazione per gli ambulatori di ginecologia, dove oggi è possibile seguire quasi l’intero percorso della gravidanza senza doversi spostare verso altri centri. Quel “quasi” è inquietante, ed è ancora più inquietante far passare cose normali come motivi di soddisfazione. Fino a quando lotteremo per l’essenziale, nemmeno l’essenziale ci sarà davvero garantito.

Perché questo è il punto: ciò che dovrebbe essere normale viene trasformato in conquista. Ciò che dovrebbe essere garantito viene raccontato come risultato straordinario. Ciò che dovrebbe appartenere ai cittadini per diritto viene presentato come gentile concessione del sistema. E allora il “quasi” diventa la misura di una città costretta ad accontentarsi del minimo, quando invece dovrebbe pretendere il massimo sui servizi essenziali.

Visto che avete incontrato la dott.ssa Fiore, sapete che il 1° giugno aprirà la Casa di Comunità e che, invece di collocare infermieri giovani, hanno assoldato nei turni tutti gli infermieri dei poliambulatori e dell’ADI, ciascuno con trent’anni di servizio, o quasi.

Ma io dico: prima di fare queste cose, perché non pensano? Perché non valutano le conseguenze? Perché non si chiedono quali disservizi possano prodursi negli altri ambiti già fragili della sanità territoriale? Aprire un servizio svuotandone altri non significa potenziare. Significa spostare il problema da una parte all’altra, con tutte le relative conseguenze di disservizio per i cittadini.

La stessa Commissione esprime preoccupazione per quanto appreso sui percorsi riabilitativi presso il Cesarano. Bene, la preoccupazione è stata espressa. Ma oltre a esprimere preoccupazione, ci ripetete e ci ricordate il grande lavoro di questi due anni? Solo per capire se ci avete raccontato la verità o se ci ritroviamo nella stessa condizione da cui eravamo partiti. Perché dopo due anni di comunicati, incontri, sopralluoghi, dichiarazioni e annunci, non basta dire che si è preoccupati. Bisogna dire cosa è stato fatto, quali risultati sono stati ottenuti, quali criticità sono state risolte e quali servizi sono stati realmente rafforzati. Altrimenti la preoccupazione diventa l’ennesima formula buona per prendere tempo, senza assumersi responsabilità.

Per ultima, la perla finale: la Commissione sanità, invece di dire chiaramente come stanno le cose, prova a trasformare la mancata installazione della risonanza magnetica in un semplice problema di autorizzazione regionale. Ma la RM da 1,5 Tesla per Manfredonia era già prevista nel PNRR, con risorse dedicate e una scadenza precisa: installazione, collaudo e uso entro il 30 giugno 2026.

Il punto, dunque, non è scaricare tutto sulla Regione. Il punto è capire perché la direzione generale, poi gestione commissariale del dott. Nigri, non abbia governato per tempo l’adeguamento sismico, la predisposizione degli spazi, gli impianti e la collocazione della macchina. I ritardi accumulati hanno messo a rischio i fondi PNRR e oggi si chiede alla Regione di reperire altre risorse per rimediare a ciò che andava programmato prima.

Parliamo di risonanze magnetiche ad alto campo da 1,5 Tesla, apparecchiature di ultima generazione acquistate nell’ambito delle grandi macchine PNRR e portate avanti in altri presidi, come San Severo e Cerignola. Manfredonia, invece, resta ferma: la macchina non è installata, il servizio non è attivo e i cittadini rischiano di pagare ancora una volta il prezzo di ritardi e mancate scelte.

E allora le domande sono inevitabili: chi risponde di questi ritardi? Chi spiega perché Manfredonia sia ancora in fondo alla fila? Chi chiarisce se i fondi PNRR siano ancora utilizzabili o se si debba cercare una nuova copertura? La sanità non può vivere di giustificazioni successive: servono programmazione, tempi certi, responsabilità chiare e servizi reali.

La speranza è che la nuova direttrice generale, la dott.ssa Tiziana Di Matteo, cambi passo rispetto al recente passato e, invece di consentire alla Commissione di sfilare nelle corsie dell’ospedale e occupare inutilmente le stanze dei dirigenti, chieda quale idea abbia il Consiglio comunale di Manfredonia sulla struttura ospedaliera cittadina e di quali servizi distrettuali e territoriali la città abbia realmente bisogno.

𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐞̀ 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞: 𝐧𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚. 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐨𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚. 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞. 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐫𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢. 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐞.

𝐃𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨, 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐨. 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐧𝐨. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚.



Lo scrive Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.