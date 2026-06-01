MANFREDONIA – Una serata di festa trasformata, nel giro di poche ore, in una scena di degrado. È quanto denunciato da un referente della Nuova Pirotecnica di Manfredonia, impegnata nei preparativi dello spettacolo pirotecnico in onore di Maria Santissima Stella del Mare, andato in scena sul litorale di Spiaggia Castello.

Secondo il racconto, nelle ore precedenti all’evento la spiaggia era stata letteralmente presa d’assalto da centinaia di bagnanti, in gran parte giovani. Al termine della giornata, mentre gli addetti erano concentrati nell’allestimento dei fuochi d’artificio, la spiaggia si è progressivamente svuotata.

«A un certo punto è calato il silenzio. I bagnanti erano andati via e noi abbiamo continuato a lavorare ai preparativi. Quando abbiamo alzato lo sguardo ci siamo trovati davanti uno scenario desolante: un campo minato di rifiuti sparsi ovunque», racconta il referente della Nuova Pirotecnica.

Tra la sabbia sarebbero stati abbandonati teli mare, ciabatte, bottiglie di plastica e vetro, lattine e persino sigarette elettroniche.

«È stato un dolore al cuore vedere come una giornata di relax si sia trasformata in una discarica a cielo aperto. Ci siamo guardati negli occhi con gli operai e ho detto: “Questa spiaggia e questa città sono nostre, prendiamo un sacco e puliamo”».

Così, prima dei preparativi per lo spettacolo, il gruppo si è messo spontaneamente a raccogliere i rifiuti lasciati sulla battigia. Un gesto che, a loro insaputa, è stato immortalato da alcuni cittadini presenti sul posto.

Nelle dichiarazioni non manca una dura critica verso gli autori dell’abbandono dei rifiuti: «A chi si è divertito e poi ha lasciato tutto quel caos voglio dire che ha dimostrato una totale mancanza di rispetto per la città e per il mare. Troppo spesso sui social si punta il dito contro le istituzioni e contro il sindaco, ma il primo dovere è quello dei cittadini».

«Manfredonia è di tutti. Amarla significa anche rispettarla e lasciarla pulita dopo una giornata trascorsa al mare», conclude il rappresentante della Nuova Pirotecnica.