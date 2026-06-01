Margherita di Savoia accende i motori: il 6 giugno torna “Bikers in the Salt”,

Tutto pronto nella città del sale per quella che sarà una giornata all’insegna della passione motociclistica, della solidarietà e dell’intrattenimento. Sabato 6 giugno 2026 torna infatti “Bikers in the Salt”, il grande raduno dedicato al mondo delle due ruote che, dopo il successo delle precedenti edizioni, giunge quest’anno alla sua terza edizione.

L’evento è organizzato dai Flamingo Riders in collaborazione con Cuori in Moto di Barletta, Salt Bikers, Avis, Pro Loco di Margherita di Savoia e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per centinaia di motociclisti provenienti da diverse regioni, accomunati dalla stessa passione e dai valori di amicizia, fratellanza e libertà che da sempre caratterizzano il mondo biker.

Il programma prenderà il via già dalle prime ore del mattino con un importante momento dedicato alla solidarietà. Dalle 8 alle 11, in Piazza Generale Dalla Chiesa, sarà presente l’autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue organizzata in collaborazione con la sezione locale dell’AVIS. Un gesto concreto che conferma come il raduno non sia soltanto una festa, ma anche un’occasione per contribuire al bene della comunità.

Dopo il pranzo, previsto presso alcuni esercizi di ristorazione cittadini che hanno aderito all’iniziativa con menu convenzionati, i motociclisti si ritroveranno alle ore 17:00 per la tradizionale sfilata lungo le strade della città. Il corteo attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, offrendo ai partecipanti e ai visitatori la possibilità di ammirare le celebri saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Europa, autentico scrigno di biodiversità e simbolo identitario della città.

Al termine della parata, i bikers faranno ritorno in Piazza Generale Dalla Chiesa per uno dei momenti più emozionanti della manifestazione: la benedizione dei caschi officiata da Don Michele Schiavone, seguita dalla tradizionale fumogenata commemorativa dedicata agli amici motociclisti scomparsi. Un appuntamento carico di significato che ogni anno riesce a unire memoria, rispetto e senso di appartenenza.

Dalle 18:00 alle 21:00 il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ad animare il pubblico saranno il DJ Set di Dj Biga e Dj Bobby con la partecipazione della vocalist Lucia Martire, pronti a coinvolgere cittadini e visitatori con musica, energia e divertimento. In contemporanea si esibiranno anche i Friskys, gruppo musicale margheritano che porterà sul palco il proprio repertorio coinvolgente.

Tra gli appuntamenti più attesi della serata spicca il concerto dei “Destinazione 90”, la band che sta conquistando il pubblico con uno spettacolo travolgente dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. L’esibizione sarà offerta in occasione del cinquantesimo anniversario del Laboratorio di Analisi Cliniche Palazzo, main sponsor dell’evento.

A completare il ricco programma ci saranno spettacoli circensi con MoneMone, animazione per bambini curata da Zuccherosa, il pin-up contest, la sound war, stand espositivi e numerose attrazioni pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

“Bikers in the Salt” si conferma così molto più di un semplice raduno motociclistico: una grande festa capace di promuovere il territorio, valorizzarne le eccellenze naturalistiche e culturali e creare occasioni di incontro e condivisione tra cittadini, turisti e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 6 giugno 2026 a Margherita di Savoia, per una giornata che promette emozioni, spettacolo e tanta voglia di stare insieme nel segno della passione per le due ruote.

Ufficio Stampa Flamingo Riders