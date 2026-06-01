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FOGGIA RANDO PD a Foggia, Rando: “I sindaci non devono essere lasciati soli contro le mafie”

La senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale del Partito Democratico per il contrasto alle mafie, la legalità e la trasparenza, è intervenuta a Foggia

PD a Foggia, Rando: “I sindaci non devono essere lasciati soli contro le mafie”

Vincenza Rando - Fonte Immagine: modenatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Foggia // Politica //

La senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale del Partito Democratico per il contrasto alle mafie, la legalità e la trasparenza, è intervenuta a Foggia nel corso dell’incontro promosso dal PD della Capitanata dal titolo “Dalla parte giusta. Legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori”, ospitato nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.

Al centro del confronto il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle criticità della Capitanata, territorio segnato da fenomeni come agromafie, caporalato e reati ambientali. All’iniziativa hanno preso parte amministratori locali, dirigenti di partito e rappresentanti istituzionali, tra cui il segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo, il responsabile legalità del PD Puglia Leonardo Palmisano, il segretario cittadino di Foggia Davide Emanuele e l’assessore regionale Raffaele Piemontese.

Nel suo intervento, Rando ha sottolineato la centralità dei comuni come primo presidio di legalità sul territorio, affermando: “Ho incontrato tanti amministratori del Partito Democratico di questo territorio e abbiamo ragionato insieme su un tema che rappresenta una priorità assoluta: il contrasto alle mafie e alle forme di occupazione dei territori da parte della criminalità organizzata. Ho ascoltato con grande interesse le specificità della Capitanata, dove temi come le agromafie, il caporalato e la tutela dell’ambiente assumono una rilevanza particolare”.

La senatrice ha poi evidenziato la necessità di sostenere concretamente gli amministratori locali: “Un sindaco non deve essere lasciato mai solo. La repressione compete ad altri livelli dello Stato, ma i comuni possono svolgere una straordinaria funzione di prevenzione. Per farlo, però, servono risorse, strumenti e una presenza adeguata delle forze dell’ordine. I sindaci devono poter lavorare sul sociale, sulla scuola, sulla sanità, sul disagio minorile e sulle povertà, perché è lì che si costruiscono comunità più forti e più resistenti alle infiltrazioni criminali”.

Rando ha inoltre criticato l’approccio del governo nazionale sul tema della sicurezza e delle politiche territoriali: “Gli amministratori devono essere ascoltati. Oggi assistiamo troppo spesso a provvedimenti che intervengono soltanto sul piano securitario, mentre vengono ridotte le risorse a disposizione dei comuni. Senza investimenti e senza strumenti adeguati diventa difficile costruire città più belle, più accoglienti e più sicure. La legalità si difende anche garantendo opportunità, servizi e sviluppo alle comunità”.

A chiudere i lavori è stato il segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo, che ha ribadito la necessità di un approccio integrato nella lotta alla criminalità organizzata: “La lotta alle mafie non può essere delegata esclusivamente all’azione repressiva. Occorre rafforzare il ruolo degli enti locali, sostenere gli amministratori che ogni giorno operano nei territori e investire in politiche sociali, educative e culturali capaci di costruire comunità più giuste e più libere. È questa la strada che il Partito Democratico continuerà a percorrere insieme ai sindaci e agli amministratori della Capitanata”.

Lo riporta foggiatoday.it.

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