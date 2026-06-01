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RIMBORSI Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per ritardi e blocchi causati dai cantieri

La novità, introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), rappresenta un importante passo avanti

Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per ritardi e blocchi causati dai cantieri

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

Da oggi, 1° giugno, gli automobilisti possono richiedere il rimborso del pedaggio autostradale in caso di ritardi o blocchi del traffico causati da cantieri programmati lungo la rete autostradale. La novità, introdotta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli utenti e punta a compensare i disagi subiti durante gli spostamenti.

A ricordarlo è il Codacons, che sottolinea come le principali società concessionarie abbiano già predisposto sui propri portali online sezioni dedicate e moduli per la presentazione delle richieste di rimborso. Non è invece ancora operativa l’applicazione unica prevista dall’ART per la gestione centralizzata delle domande.

Chi ha diritto al rimborso

Le nuove regole, previste dalla delibera n. 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, si applicano inizialmente ai viaggi effettuati interamente su tratte gestite dallo stesso concessionario autostradale. Per i percorsi che interessano tratte affidate a concessionari differenti sarà necessario attendere il 1° dicembre 2026.

Il diritto al rimborso varia in base alla lunghezza del tragitto:

  • Percorsi inferiori a 30 chilometri: il rimborso scatta automaticamente in presenza dei requisiti previsti;
  • Percorsi compresi tra 30 e 50 chilometri: è necessario un ritardo superiore a 10 minuti;
  • Percorsi superiori a 50 chilometri: il ritardo deve superare i 15 minuti.

Quanto si può ottenere

L’importo riconosciuto agli utenti è proporzionato alla durata dell’interruzione o del rallentamento causato dai cantieri.

Nel dettaglio:

  • 50% del pedaggio per blocchi o ritardi compresi tra 60 e 119 minuti;
  • 75% del pedaggio per disagi tra 120 e 179 minuti;
  • 100% del pedaggio per interruzioni superiori a tre ore.

I rimborsi saranno erogati per importi pari o superiori a un euro, mentre la soglia minima di rilevanza economica è fissata a 10 centesimi.

Le esclusioni previste

Non tutti i disagi danno diritto alla restituzione del pedaggio. La normativa prevede infatti alcune eccezioni.

Il rimborso non è riconosciuto quando:

  • sul tratto interessato è già in vigore una riduzione generalizzata del pedaggio;
  • i lavori sono stati avviati in emergenza a seguito di incidenti, calamità naturali o eventi meteorologici straordinari;
  • il rallentamento è legato ad attività di soccorso;
  • si tratta di cantieri mobili e temporanei, come quelli destinati allo sfalcio dell’erba, alla pulizia della carreggiata o alla manutenzione della segnaletica stradale.

Come presentare la domanda

Gli utenti interessati possono già consultare i siti ufficiali delle società concessionarie per verificare le modalità operative e compilare la richiesta di rimborso. Sarà generalmente necessario fornire i dati del viaggio, la tratta percorsa e la documentazione relativa al pagamento del pedaggio.

L’obiettivo della misura è quello di garantire maggiore trasparenza nei confronti degli automobilisti e incentivare una gestione più efficiente dei cantieri, riducendo l’impatto dei lavori sulla circolazione e riconoscendo un indennizzo nei casi di disagi particolarmente rilevanti.

Lo riporta Leggo.it

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