Ponte del 2 giugno, Puglia sold out da Vieste a Gallipoli

Il ponte del 2 giugno segna il primo vero banco di prova della stagione estiva e la Puglia si conferma tra le destinazioni più richieste d’Italia, con numerose località già vicine o in condizioni di tutto esaurito.

Secondo i dati di settore, il mare resta la meta preferita da oltre quattro italiani su dieci e le regioni del Mezzogiorno guidano le prenotazioni, con la Puglia stabilmente ai vertici insieme a Sicilia, Sardegna e Campania.

Le richieste si concentrano soprattutto su Salento, Gargano e costa barese, con un forte afflusso di turisti provenienti da Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. In crescita anche il turismo internazionale, con arrivi da Francia, Germania e Regno Unito.

In diverse località si registra un’occupazione molto elevata delle strutture ricettive. Da Vieste a Peschici, da Monopoli a Polignano a Mare, fino a Gallipoli e Otranto, molte strutture risultano già al completo per l’intero weekend lungo.

Particolarmente dinamico anche il segmento del turismo di alta gamma, con masserie di lusso e resort tra Salento, Valle d’Itria e costa adriatica che confermano un flusso costante di prenotazioni e una clientela internazionale sempre più consolidata.

Accanto al turismo organizzato cresce anche quello di prossimità, con i residenti pugliesi che scelgono sempre più spesso weekend brevi, spostamenti rapidi e vacanze flessibili, spesso senza allontanarsi troppo dalla propria provincia.

Il quadro complessivo evidenzia una domanda sempre più eterogenea: giovani attratti dalla movida delle località costiere, coppie in cerca di esperienze enogastronomiche nei borghi, famiglie dirette verso mare, parchi naturali e città d’arte.

Un trend che, secondo gli operatori, conferma il punto di forza della regione: la capacità di attrarre pubblici diversi nello stesso periodo, con una crescita non solo delle presenze ma anche della varietà dei flussi turistici, elemento chiave per la stagione estiva appena iniziata.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.