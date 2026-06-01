Si è concluso venerdì a Lecce, con una straordinaria partecipazione di studenti, il tour della quinta edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “la Magna Capitana”.

Questa edizione segna una svolta storica per il premio istituito dalla Regione Puglia d’intesa con Puglia Culture. Per la prima volta ha partecipato e trionfato un silent book, un libro senza parole capace di superare ogni barriera linguistica per diventare strumento narrativo di relazione. Si tratta del libro Il pettirosso, scritto e illustrato da Mania Eghrarian ed edito da Carthusia, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella categoria 6-8 anni.

Per l’occasione, la Regione Puglia e il Comitato di coordinamento del Premio hanno deciso all’unanimità di superare il regolamento che impone ai vincitori di ritirare il premio in presenza. L’autrice iraniana non è potuta essere presente a causa del conflitto bellico che dal 26 febbraio 2026 coinvolge il suo Paese, privandola del diritto di uscire dall’Iran. Durante la cerimonia ufficiale, svoltasi mercoledì 27 maggio al Museo Civico di Foggia, l’Assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta ha letto la toccante motivazione della deroga, ricordando come, di fronte alle barriere della geopolitica, la burocrazia debba fare un passo indietro per lasciare spazio alla giustizia e all’umanità, permettendo alla voce e all’arte di Mania Eghrarian di volare oltre la guerra per arrivare alle bambine e ai bambini.

Nelle altre categorie in gara, le giovani lettrici e i giovani lettori hanno decretato la vittoria del libro Il ragazzaccio di Angeliki Darlasi, illustrato da Iris Samartzi per Camelozampa, nella fascia 9-11 anni, e di Rompi le scatole! Idee e storie per fare a pezzi stereotipi e pregiudizi di Pina Caporaso, con illustrazioni di Cristina Portolano per Settenove, nella categoria 12+.

La selezione delle terzine finaliste era stata precedentemente curata da una giuria tecnica di esperti composta da Fiamma De Salvo, Responsabile della BRaT, Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e componente della Commissione Nazionale biblioteche e servizi per ragazze e ragazzi AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Barbara Schiaffino, Direttore della rivista Andersen, mensile dedicato ai libri per ragazzi, Arianna Di Pietro della Libreria “il Mosaico” di Imola, Dalila Forni, Professoressa Associata di letteratura per l’infanzia all’Università dell’Aquila e Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana”. Ha contribuito al lavoro della giuria tecnica anche Ida Triglia della Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze di Reggio Calabria, che ha letto i libri candidati come membro del gruppo di lavoro commissione ragazzi AIB.

Questa stessa giuria, prima di lasciare la parola definitiva alle giurie delle studentesse e degli studenti, ha assegnato una menzione speciale a Ti invio… di Laura Cattabianchi, Start.edizioni, un riconoscimento che sottolinea il valore dell’inclusività dei biglietti tattili e sonori e dell’intera collana in lingua braille.

Il Premio ha confermato la sua dimensione internazionale grazie a due gemellaggi. Il legame con la Slovenia si è rinsaldato grazie al finanziamento del progetto da parte dell’Università Popolare di Trieste con i fondi della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia L.16/2014 art. 27bis che ha permesso a una delegazione di 21 studenti delle scuole in lingua italiana di partecipare in presenza. A questo si è aggiunto il nuovo gemellaggio con l’Università di Melbourne e la Brunswick South Primary School. La complessa macchina del Premio si è avvalsa della collaborazione delle bibliotecarie e dei bibliotecari della Biblioteca “la Magna Capitana”, e della esperta di letteratura per l’infanzia Chiara Gentile, che hanno condotto le cerimonie di premiazione e curato la segreteria, con il coordinamento di Milena Tancredi, che per il prossimo anno annuncia altri gemellaggi.

Soddisfatta di questa edizione la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi, che sottolinea la crescente importanza che questo premio sta conquistando a livello nazionale: “Le 139 candidature giunte quest’anno evidenziano l’attrattività di un riconoscimento basato sul giudizio di una platea così vasta di giovani lettori, i veri destinatari di ogni prodotto editoriale per ragazzi”.

Prezioso anche il rapporto di collaborazione con le istituzioni e le reti culturali locali per la buona riuscita dell’evento dislocato a Foggia in tre diverse location che hanno ospitato gli incontri del tour con circa 2000 studenti delle province di Foggia, Bari e BAT: l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, l’Aula Magna “Valeria Spada” del Dipartimento di Economia e il Teatro Regio di Capitanata. Il viaggio dei vincitori si è chiuso venerdì scorso alla Biblioteca Bernardini e al Museo Castromediano di Lecce, accogliendo gli studenti del capoluogo salentino, di Brindisi e di Taranto. Nei due giorni di premiazione, infine, sia a Foggia sia a Lecce, sono stati previsti collegamenti da remoto per le ragazze e i ragazzi che non hanno potuto partecipare in presenza.