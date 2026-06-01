FOGGIA – Sarà l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia la porta d’ingresso in Puglia per un gruppo di quaranta turisti francesi provenienti dalla Savoia. L’arrivo è previsto per martedì 2 giugno nell’ambito di un itinerario culturale organizzato da Italian Lands Tour Operator in collaborazione con un operatore francese specializzato nel turismo culturale.

Il viaggio prenderà il via proprio dalla Capitanata, con tappe che toccheranno alcune delle principali attrazioni del territorio: Lucera, Troia, le Isole Tremiti, la Foresta Umbra, Monte Sant’Angelo e Vieste. Successivamente il gruppo proseguirà il proprio percorso alla scoperta delle altre destinazioni pugliesi.

L’iniziativa rappresenta un segnale significativo per lo scalo foggiano, sempre più considerato un possibile punto di accesso al territorio regionale per il turismo internazionale organizzato. La scelta del Gino Lisa come aeroporto di arrivo conferma infatti le potenzialità della struttura nel favorire l’incoming turistico verso la provincia di Foggia e l’intera Puglia.

«Per chi opera da anni nel turismo incoming, questo arrivo rappresenta una soddisfazione particolare», ha dichiarato Maria Guglielmi, titolare di Italian Lands Tour Operator. «Abbiamo scelto di inserire il Gino Lisa in questo itinerario internazionale perché crediamo nelle potenzialità dell’aeroporto di Foggia e nella capacità del territorio di accogliere visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero».

Secondo Guglielmi, la provincia di Foggia dispone di un patrimonio unico fatto di storia, cultura, paesaggi naturali e tradizioni che merita una maggiore valorizzazione all’interno dei grandi circuiti turistici regionali.

Da anni Italian Lands promuove la Puglia sui mercati nazionali e internazionali, puntando non solo sulle mete più note ma anche sul Gargano, i Monti Dauni e altre località della Capitanata. Un impegno che si inserisce in un percorso avviato da tempo dalla stessa imprenditrice nel settore del turismo organizzato e dei collegamenti aerei.

Tra le esperienze ricordate figura anche il primo volo charter partito dal Gino Lisa verso Mostar il 29 dicembre 2010, organizzato con Darwin Airlines e circa cinquanta passeggeri a bordo, iniziativa che aveva già evidenziato le potenzialità dello scalo nell’apertura verso nuovi mercati turistici.

L’arrivo dei quaranta visitatori francesi viene letto dagli operatori del settore come un segnale incoraggiante per il futuro: un’opportunità per rafforzare il ruolo della provincia di Foggia nell’offerta turistica pugliese e per consolidare il contributo dell’aeroporto “Gino Lisa” allo sviluppo di un turismo culturale e sostenibile.

Fonte: FoggiaToday