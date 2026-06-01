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Home // Cronaca // Quattro cadaveri carbonizzati in un’auto nel Cosentino: indagini in corso

CADAVERI CARBONIZZATI Quattro cadaveri carbonizzati in un’auto nel Cosentino: indagini in corso

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, quando alcuni automobilisti hanno segnalato un veicolo in fiamme all'interno di un distributore di carburante

Per il G7 schierati 340 vigili del fuoco con 147 mezzi

ph ANSA - immagine archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

AMENDOLARA (COSENZA) – Quattro persone sono state trovate morte all’interno di un’automobile completamente distrutta dalle fiamme in un’area di servizio lungo la Strada Statale 106, nel territorio di Amendolara, sulla costa ionica cosentina.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, quando alcuni automobilisti hanno segnalato un veicolo in fiamme all’interno di un distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, durante le operazioni di spegnimento, hanno rinvenuto i corpi carbonizzati di quattro persone all’interno dell’abitacolo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, le vittime potrebbero essere migranti. Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire, ma i primi accertamenti escluderebbero l’ipotesi di un incidente stradale.

Sul luogo della tragedia stanno operando la Polizia Stradale, gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare le vittime.

Lo riporta tgcom24.com.

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