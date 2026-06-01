Ripescaggi Serie C, il Foggia spera: decisivo il caso Bra

Il Foggia vede riaprirsi concretamente la strada verso la Serie C, mentre il Bari osserva con attenzione l’evolversi della situazione Juve Stabia. Con l’eliminazione delle squadre del Girone C dai playoff, inizia infatti a delinearsi il possibile assetto del raggruppamento meridionale della prossima stagione.

Nel quadro delle aventi diritto alla Serie C, si sarebbe liberato un posto in seguito all’esclusione della Ternana, circostanza che renderebbe necessario almeno un intervento tra riammissioni e ripescaggi. La graduatoria prevista in caso di rinuncia o mancata iscrizione assegna priorità alle seconde squadre dei club di Serie A, seguite dalle squadre retrocesse dalla Serie C, quindi da una formazione proveniente dalla Serie D, e successivamente da un’ulteriore seconda squadra di Serie A impegnata nei dilettanti.

Al momento, non risulterebbero manifestazioni d’interesse da parte dei club di Serie A, elemento che renderebbe particolarmente rilevante la classifica delle retrocesse. In cima alla graduatoria figura l’AC Bra con 32 punti, davanti al Foggia, fermo a quota 27.

Tuttavia, proprio il club piemontese potrebbe rappresentare il nodo decisivo della vicenda. Il Bra deve infatti risolvere le problematiche legate all’omologazione dello stadio, un aspetto che potrebbe compromettere la sua ammissione. Nella stagione precedente, la squadra del Roero aveva disputato le gare interne a Sestri Levante, usufruendo di una deroga. Una nuova concessione, però, appare tutt’altro che scontata.

Qualora il Bra non riuscisse a superare questo ostacolo, la prima posizione utile per la riammissione potrebbe passare al Foggia, alimentando le speranze rossonere di un immediato ritorno tra i professionisti.

Sul fronte Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha già definito la graduatoria tra le vincitrici dei playoff: in testa figurano Teramo, Ligorna e Nissa, seguite da Piacenza, Legnago, Chievo Verona, Paganese, Seravezza e Monastir.

Un eventuale ritorno del Foggia in Serie C potrebbe inoltre determinare un riassetto dei gironi, con il Latina che potrebbe essere spostato nel Girone B.

Resta poi aperto il capitolo Juve Stabia, situazione osservata con attenzione anche dal Bari. Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica e riprese da TuttomercatoWeb, non sarebbero ancora state completate tutte le garanzie necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato. Per questo motivo, la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale si sarebbe attivata per favorire un confronto tra tutte le parti coinvolte.

Per il 3 giugno è stata fissata un’udienza convocata dal giudice delegato Teresa Areniello, alla quale prenderanno parte amministratori giudiziari, proprietà, possibili acquirenti, magistrati del pool anticamorra, rappresentanti della DIA e il Questore di Napoli, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa in tempi rapidi. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche la richiesta di una deroga straordinaria, vista la complessità della situazione.

Nel caso di una clamorosa esclusione della Juve Stabia, anche il Bari potrebbe rientrare nel discorso ripescaggi, sebbene restino da affrontare le problematiche relative all’impianto sportivo.

Per quanto riguarda il possibile Girone C della prossima stagione, tra le squadre che potrebbero comporlo figurano Bari, Catania, Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Potenza, Team Altamura, Latina, Cavese, AZ Picerno, Sorrento, Giugliano, Inter U23, Barletta, Scafatese e Savoia.

Lo riporta tuttopotenza.com.