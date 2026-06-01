PUGLIA – La musica è pronta a tornare protagonista nelle piazze pugliesi con il nuovo “Road to Battiti”, il tour itinerante che anticipa il grande evento estivo del **TIM Battiti Live*. Un viaggio musicale che attraverserà diversi comuni della regione trasformandoli in veri e propri palchi a cielo aperto.

Il format, organizzato da Radio Norba, porterà in giro per la Puglia dj set, animazione e soprattutto le esibizioni live degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che animeranno le serate estive con le hit del momento. Ogni tappa sarà registrata e contribuirà alla realizzazione delle puntate televisive del festival musicale.

Il “Road to Battiti” non è soltanto intrattenimento, ma anche valorizzazione del territorio: le piazze e i lungomari pugliesi diventano scenari centrali di un evento che richiama pubblico da tutta la regione e oltre, contribuendo alla promozione turistica dei comuni ospitanti.

Tra le città e località che negli anni sono state protagoniste del circuito figurano numerosi centri della costa e dell’entroterra pugliese, selezionati per accogliere le tappe del tour in base alla loro capacità di ospitare grandi eventi e flussi di pubblico.

Il tour accompagnerà il pubblico fino al grande appuntamento con il *TIM Battiti Live*, uno degli eventi musicali più seguiti dell’estate italiana, capace di riunire sullo stesso palco i principali artisti del momento e di raggiungere milioni di spettatori attraverso la televisione e le piattaforme digitali.

Con l’avvio del “Road to Battiti”, la Puglia si prepara quindi a vivere un’altra estate all’insegna della musica, dello spettacolo e della partecipazione del pubblico.

In corso gli aggiornamenti per un possibile coinvolgimento di Manfredonia, al momento nessuna notizia ufficiale.