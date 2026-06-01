FOGGIA – Riportare Sanitaservice Asl Foggia alla sua missione originaria attraverso legalità, trasparenza e un più rigoroso controllo pubblico. È questo il messaggio contenuto in una nota diffusa dall’Unione Sindacale di Base (USB) Lavoro Privato di Foggia, indirizzata ai vertici della Asl, alla Regione Puglia e agli organismi competenti.

Nel documento, datato 5 giugno 2026, il sindacato ripercorre la storia della nascita di Sanitaservice, definendola il risultato di una lunga battaglia contro il sistema degli appalti che, secondo USB, aveva prodotto negli anni sfruttamento lavorativo, precarietà e un utilizzo non ottimale delle risorse pubbliche.

Secondo il sindacato, a distanza di diciotto anni dalla sua costituzione, la società avrebbe progressivamente smarrito alcuni dei principi che ne avevano ispirato la creazione. USB denuncia infatti l’affermarsi di un modello gestionale caratterizzato da un’eccessiva discrezionalità, con incarichi di coordinamento e responsabilità assegnati, a suo dire, senza procedure sufficientemente trasparenti e senza criteri chiaramente definiti. Una situazione che avrebbe alimentato malcontento tra i lavoratori e dubbi sulla gestione interna.

Tra le criticità evidenziate figurano anche le mansioni svolte da alcuni dipendenti, ritenute non sempre coerenti con l’inquadramento contrattuale, con conseguenti contenziosi e ricadute economiche per la società. USB sottolinea inoltre la necessità di una maggiore chiarezza sull’effettiva collocazione del personale e sulle funzioni realmente esercitate.

Non mancano osservazioni sull’organizzazione del lavoro, in particolare sulla gestione dei turni, che secondo il sindacato continua a generare perplessità tra i lavoratori riguardo ai criteri di equità e imparzialità adottati. Viene inoltre richiamata l’attenzione sul ruolo delle figure professionali denominate “Jolly” e “Super Jolly” del servizio 118, per le quali USB chiede verifiche sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello economico.

Al centro della riflessione vi è soprattutto il tema del cosiddetto “controllo analogo”, ossia il sistema di vigilanza che l’ente pubblico proprietario deve esercitare sulle società in house. Per USB tale controllo dovrebbe essere costante e concreto, al fine di garantire trasparenza nelle scelte organizzative e nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il sindacato precisa che le proprie osservazioni non hanno finalità polemiche, ma mirano a difendere un modello considerato strategico per la tutela dell’occupazione e per la qualità dei servizi sanitari. Per questo rivolge un appello ai futuri vertici aziendali e della Asl affinché si apra una nuova fase improntata a trasparenza, meritocrazia e responsabilità amministrativa.

“Sanitaservice rappresenta una conquista troppo importante per essere indebolita da pratiche che ne minano la credibilità”, afferma USB, ribadendo l’impegno a vigilare sul futuro della società nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e della sanità pubblica.