Trinitapoli, il torneo internazionale “Ponte dell’Adriatico” unisce Italia e Albania nel segno dello sport

TRINITAPOLI – Tre giorni di sport, amicizia e integrazione tra giovani provenienti da Italia e Albania. Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la prima edizione del torneo internazionale “Ponte dell’Adriatico”, manifestazione che dal 30 maggio al 1° giugno ha trasformato Trinitapoli in un punto d’incontro tra culture, esperienze e valori condivisi.

L’evento, ospitato tra il PalaMennea e le altre strutture sportive cittadine, ha coinvolto 12 squadre e circa 240 giovani atleti tra i 9 e i 15 anni, impegnati nelle discipline del calcio, della pallacanestro e della pallavolo. Un’iniziativa che ha saputo andare oltre il semplice aspetto agonistico, promuovendo inclusione, confronto e crescita personale attraverso il linguaggio universale dello sport.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco Francesco Di Feo, l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina, gli assessori Luigi Di Leo e Tonia Iodice, oltre alla consigliera comunale Anna Colia, che hanno accolto le delegazioni e sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

Nel corso delle tre giornate le squadre si sono affrontate in un clima di correttezza e fair play, offrendo momenti di grande partecipazione e dimostrando come lo sport possa rappresentare uno strumento efficace di dialogo tra popoli e comunità diverse. Le premiazioni finali si sono svolte nei pressi dello stadio comunale “Nardino Orfeo”, alla presenza di atleti, famiglie, tecnici e rappresentanti istituzionali.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Juvenilia 2014 Sports Academy di Durazzo, fondata dal trinitapolese Francesco Paolo Vitobello, da anni impegnato in Albania nella promozione dello sport giovanile. Fondamentale il sostegno dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni sportive locali, tra cui l’ASD Audace Trinitapoli e l’ASD Volley Basket Trinitapoli, che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo, con le esibizioni della scuola di danza Passion Dance e dei gruppi impegnati nelle tradizionali danze popolari albanesi, mentre il servizio sanitario è stato garantito dall’AVS Trinitapoli.

«È bello vedere culture diverse incontrarsi e condividere le rispettive tradizioni in un unico momento di crescita culturale», ha dichiarato il sindaco Di Feo, evidenziando come il torneo sia nato proprio con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca tra i giovani dei due Paesi.

Sulla stessa linea l’assessore Landriscina, che ha definito il torneo «un vero ponte tra Trinitapoli e l’Albania», sottolineando il ruolo dello sport nella formazione dei giovani e nella promozione del territorio sotto il profilo sociale, turistico e culturale.

Il “Ponte dell’Adriatico” archivia così la sua prima edizione con numeri importanti e con l’obiettivo di consolidare nel tempo un percorso di collaborazione internazionale capace di coniugare sport, inclusione e amicizia tra le nuove generazioni.

Redazione StatoQuotidiano.