Ammortizzatori in deroga: nuovo accordo siglato il 28 giugno 2013

Di:

Bari – E’ stato firmato in data 28 giugno 2013, il nuovo Accordo sugli Ammortizzatori sociali in deroga tra l’Assessore al Lavoro della Regione Puglia, dott.e alcune delle organizzazioni sindacali e datoriali operanti sul territorio. L’accordo prevede la proroga per la presentazione delle domande per i mesi da luglio a dicembre 2013 , domande che saranno istruite e valutate solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di risorse che, al momento, non risultano essere sufficienti a coprire l’intero semestre.

Le parti interessate si incontreranno nuovamente entro la fine del mese di settembre 2013 per un monitoraggio sull’andamento delle istanze e delle relative risorse. Il presente accordo rimarrà valido sino a tutto il 31 dicembre 2013.



Redazione Stato