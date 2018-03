UniFg, Cdl a numero programmato, on line bandi ammissione

Di:

Foggia – SONO onlinedell’Università degli Studi di Foggia per l’Anno Accademico 2013-2014.

I posti disponibili sono:

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 215 posti, di cui 201 per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 10 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero e 4 posti riservati ai candidati di nazionalità cinese aderente al programma Marco Polo;

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 75 posti, di cui 70 per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero e 1 posto riservati ai candidati di nazionalità cinese aderente al programma Marco Polo.

Le prove di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato di Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze e Tecnologie Agrarie, obbligatorie e selettive, si svolgeranno il 4 ottobre 2013, alle ore 08.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia (Via Caggese, 1 – Foggia).

I bandi di concorso possono essere consultati sul sito di Ateneo: www.unifg.it.

L’iscrizione ai concorsi di ammissione per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del 30 settembre 2013 esclusivamente tramite l’apposito servizio online, collegandosi al sito: www.agraria.unifg.it/accesso-lauree-triennali/.

Si precisa che l’iscrizione ai test di ammissione, obbligatori e selettivi, è subordinata al pagamento di una quota pari a 25,00 euro.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente per l’A.A. 2013/2014 ha organizzato un corso e-learning di preparazione al concorso di ammissione per l’accesso ai corsi universitari triennali.

Programma del Corso

Il corso fornisce un supporto didattico-metodologico fondamentale per accedere ai corsi di laurea in:

– Scienze e Tecnologie Alimentari

– Scienze e Tecnologie Agrarie

Il corso, tenuto da docenti universitari, verte sui seguenti moduli

1. Biologia

2. Chimica

3. Fisica

4. Matematica

Organizzazione della didattica

Ogni modulo è composto da:

– informazioni riguardanti la descrizione del corso;

– materiali didattici;

– test di autovalutazione per il monitoraggio sia del processo di apprendimento, sia dell’organizzazione dell’iniziativa;

– spazi di condivisione e socializzazione.

Ogni settimana, il tutor didattico provvederà a rispondere ai quesiti posti nel forum, chiarendo eventuali dubbi o difficoltà incontrate nel processo di apprendimento.

Accesso al test degli anni precedenti.

Organizzazione del corso

Il corso sarà accessibile attraverso una piattaforma di formazione a distanza al seguente indirizzo:

http://elearning.unifg.it/

Modalità di iscrizione al corso

L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 3 ottobre 2013.

Per iscriversi, si dovrà:

1. effettuare il versamento della somma di euro 40,00 sul c.c. postale n. 12578738 intestato all’Università degli Studi di Foggia, con causale “tassa di iscrizione al corso di preparazione al concorso di ammissione del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente a.a. 2013/2014”. Tale somma non sarà in nessun caso rimborsabile;

2. inviare i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail, numero telefonico) allegando la scansione della ricevuta di pagamento e del documento di riconoscimento all’indirizzo mail: elearning@unifg.it.

Successivamente all’iscrizione, saranno comunicate le credenziali di accesso alla piattaforma tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella email;

Per informazioni sui corsi

Valeria Gentile Tel. 0881.589301; valeria.gentile@unifg.it

Margherita Cella Tel. 0881.589308; margherita.cella@unifg.it

Tutores

Tel. 0881-589248; tutoresagraria@unifg.it

Per maggiori informazioni:

www.unifg.it

