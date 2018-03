Sopralluogo palazzina via de Amicis, attesa per residenti

Di:

Foggia – SI sono svolti stamani gli accertamenti tecnici dei consulenti della Procura di Foggia “incaricati di accertare le cause dell’esplosione e del successivo crollo delle abitazioni in via De Amicis” a Foggia. I fatti sono avvenuti nella notte del 3 giugno con decesso di 3 persone. Tre settimane dopo la tragedia è morto anche Antonio Morelli, l’uomo di 85 anni ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione per le ferite riportate.

Sul posto stamani anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, coordinati dal prof. Danilo Coppe, “esperto nel settore della ricerca esplosivistica, coadiuvato dalla sua equipe”.

“Stamani hanno cominciato a togliere le macerie”, dicono alcuni residenti a Stato. “Sempre stamattina una delegazione di quattro persone insieme al nostro avvocato, Carlo Nobile, si è recata in tribunale per incontrare il Pubblico Ministero, la Dottoressa Alessandra Fini” che avrebbe rimandato un’analisi completa della situazione alla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

