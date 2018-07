Aldo Caroleo “Alla scoperta della Siponta nascosta”

Di:

L’Archeoclub di Siponto , allo scopo di far conoscere le straordinarie ricchezze storiche e archeologiche, purtroppo note a pochi, e ricadenti nella Siponto moderna , e di sensibilizzare alla loro tutela, presenta il seguente programma:

“La Necropoli Tardo Antica e le emergenze archeologiche nella Siponto Moderna: Conoscere per Tutelare”.

Come è noto Archeoclub Siponto ha avuto in tutela, attraverso delle convenzioni, gli Ipogei Scoppa nell’intorno della Pineta di Siponto, gli Ipogei di Santa Maria Regina di Siponto, e anche le tombe sub divo ricadenti nei pressi dei due Ipogei,

oltre alla possibilità di aprire il Museo Etnografico Sipontino

Questo è il programma delle aperture:

Tutti i Sabati e le Domeniche

Luglio : 7-8 , 14-15, 21-22, 28-29

Agosto: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26.

Settembre: 1-2, 7-9.

Con i seguenti orari: dalle ore 17.00 alle ore 20.00

L’Archeoclub comunque può effettuare aperture al di fuori di questi orari previo avviso telefonico al numero 338. 4485344 oppure alla e-mail

caroleoaldo@gmail.com

La visita ,per gruppi, è così articolata: Punto di riunione :Piazzetta di Siponto, alla destra della chiesa parrocchiale…

Le partenze sono : alle ore 17.00, alle ore 18.00, alle ore 19.00.

L’itinerario previsto è : Visita ai due Ipogei Scoppa ,alla chiesa di Lorenzo dei Santi Stefano e Agata, ai sepolcreti sub divo al’esterno degli ipogei, al sarcofago ,quindi agli ipogei di Santa Maria Regina e infine, il Museo Etnografico “Michele Melillo” sempre nella piazzetta di Siponto.

Per queste visite non sono previsti ticket: si chiede solo una contribuzione su base volontaria.

A tutti i partecipanti viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria di responsabilità e una firma con le osservazioni su un apposito Registro dei Visitatori.

Aldo Caroleo, Archeoclub di Siponto