“Il Pd ragiona di massimi sistemi e non di problemi”

(II – continua). Nel frattempo anche il dibattito in corso su andare oltre il Pd, il fronte repubblicano, i sindaci da cui ripartire “non significano niente”, per Montinaro: “E’ un dibattito che si fa al centro, si ragiona di massimi sistemi e non di singoli problemi, io non voglio sapere cosa dice Calenda, ma come se ne discute nelle sezioni”, che oggi si chiamano circoli. Se riesca a scorgere qualche futuro leader nel Pd, anche questo è un processo che non si inventa: “Zingaretti è un leader temprato nel reale, ha avuto un buon risultato nel Lazio, mi auguro che faccia bene. Cuperlo ha pagato la concorrenza con Renzi, che faceva il bello. Ma insomma, tanti sono nati dai territori, penso a Cofferati, penso a Veltroni, a Landini, al miglior sindaco di Roma che è stato Petroselli, uno che si è occupato di periferie, rispettato dalla borghesia, dagli intellettuali. Se hai radici nelle borgate, nei quartieri, nelle fabbriche, scuole, università, il voto è stabile, non dipende dalle mode. Questa era la nostra grande forza, grandi leader e migliaia di militanti che captavano gli umori della gente, discutevano e orientavano. Bisogna avere sensori dappertutto e capacità di sintesi. Il M5s ha una grande forza che gli viene dalla rete, non so quanto sia radicato, trovo molto più pericolosa la Lega.” Ma siamo in Puglia, e su Emiliano? “Ha capacità di aggregare, anche forze esterne. Ma in una fase storica in cui si sottovaluta il partito non è riuscito a invertire la tendenza, cioè quella di un partito leggero. Ma li vada a vedere i partiti in Germania come sono radicati sul territorio”.

Gerardo Valentino: “Andare oltre il Pd e guardare al centro”

Gerardo Valentino è netto. Se Montinaro ne fa un questione di qualche voto in più preso nella rossa Toscana con l’unione di Lega e M5s ma, in fondo, “hanno perso solo il sindaco”, l’ex tesoriere della sinistra pugliese dice: “La botta è stata forte, e la dice lunga sulle politiche di Renzi che non hanno funzionato, non si è stati capaci di parlare alla pancia dei lavoratori, del ceto medio, del mondo professionale. Sono un commercialista, e tutte queste riforme le stiamo pagando a caro prezzo. Non hanno avuto coraggio mentre Salvini cavalca l’onda dei poveri cristi degli extracomunitari, della liberalizzazione delle armi. La sinistra, invece, ha fatto riforme che non avrebbe dovuto fare”. E si riparla di jobs act, buona scuola, precariato “senza serenità e stabilità”: “Uno non può andare nemmeno in banca in queste condizioni, non dico per un mutuo, ma nemmeno per un prestito da 5mila euro che ti accompagnano alla porta. Hanno stravolto le pratiche del Pci”. Ma quel tempo è passato: “Certo, la politica del Pd è più centrista, i tempi cambiano ma i problemi della gente restano sempre quelli, e le riforme non hanno creato sviluppo”.

“Persa Cerignola nel ’93, allora eravamo divisi”

Cerignola, patria di Di Vittorio, da decenni con un’amministrazione di sinistra, è caduta 25 anni fa con Salvatore Tatarella, che veniva dal Msi, sindaco. Ha anticipato la debacle vista in questi giorni. La sinistra, tranne una breve parentesi, non l’ha più ripresa, oggi è governata da una civica. Un laboratorio ante litteram di quello che è accaduto dopo: “Allora eravamo divisi, nel ‘93 si presentarono 6 sindaci, la sinistra perde quando si divide, poi bisogna dire che noi cerignolani siamo litigiosi per natura”. Sullo stesso punto Montinaro ritiene che la forza al sud l’abbiano ereditata, in termini di voti, almeno alle politiche, i grillini.

Più disponibile a cogliere ed intervenire nel dibattito in corso a sinistra, Valentino pensa che “andare oltre il Pd” sia cosa buona: “Guardare anche al centro moderato come era la Dc una volta, mettere insieme i cespugli della sinistra, o si va insieme o si perde. Si è snaturato il modo di fare politica, si è guardato più al mondo finanziario, alle banche, che ai lavoratori. Se un’industria va male, se non sta sul mercato, se non ha concorrenza, chiude, se una banca va male viene salvata coi soldi dei cittadini, dov’è il rischio di impresa?”. Ritiene che ormai la gente non voti più a sinistra perché “la identifica con Renzi, con una politica dei contratti nel mondo del lavoro che non danno tranquillità e, in alcuni casi, sono da terzo mondo”. Sebbene riconosca che la caduta sia stata verticale negli ultimi anni ma comincia molto prima. “Mi auguro che Nichi Vendola torni a far politica, un pensierino lo sta facendo, lui potrebbe essere l’elemento che unisce il Pd e le restanti formazioni di sinistra. Emiliano è un battitore libero, è facile strizzare l’occhio a tutti, ma deve lavorare nel solco del centrosinistra, a prendere voti da tutti c’è il rischio di scoppiare, quello che sta avvenendo, non credo sia un elemento aggregante”. Per il resto non sa se “Calenda potrebbe riuscire ad aggregare, se il popolo si rispecchia in lui, Martina è un po’ leggero”, nel senso proposto da Montinaro e riferito al partito. “Vedrei bene una fase costituente dei sindaci, che potrebbero scegliere come leader uno di loro, o indicarne uno esterno”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 01 luglio 2018