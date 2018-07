Di:

La caduta delle roccaforti rosse, il dibattito nel Pd, la sinistra che ha perso in Capitanata alcune città simbolo molti anni prima, la ripartenza possibile nella sinistra e nel centrosinistra. Sono alcuni dei temi che abbiamo posto all’attenzione di due personalità che vengono da esperienze sul campo. Orazio Montinaro, senatore del Pds nella X legislatura dal’87 al 92. Docente di scuola superiore, fra i promotori in Puglia del comitato per il No al referendum, si occupa ancora di politica “per passione civile, per voi, per i miei nipoti”, dice alla fine della conversazione, pur non rivestendo alcuna carica. L’altro è Gerardo Valentino, per 15 anni tesoriere regionale della sinistra, per 8 anni nel Pds, poi Rifondazione. Al momento in cui Sel si scinde, aderisce a Leu. Il primo vive a Foggia, originario del Salento, il secondo è di Cerignola.

Montinaro: “Il partito strutturato nasce nella società”

Montinaro è arrabbiato per quello che è successo: “Un colpo molto forte, il Nord ci ha fatto molto male, ma anche il centro, perché lì era la nostra forza”. Durante le campagne elettorali andava nei quartieri e distribuiva l’Unità: “Ora non c’è più l’Unità, Paese Sera, Rinascita, c’è Repubblica come giornale che si rivolge a un ceto medio colto”. Il discorso è incentrato su un punto, la perdita di riferimenti nella società: “Avevamo le sezioni al Cep, a Candelaro la sezione ‘Gramsci’, a S. Poi X ‘Togliatti’, ma le periferie le abbiamo perse, come i comitati in fabbrica, il mondo della scuola, i sindacati. Vada a vedere la Lega cos’ha al Nord, tutti quei punti di aggregazione copiati da noi che noi abbiamo, colpevolmente, perso perché la politica si svolge nel talk show e sul web.” Il senatore è certamente d’accordo che i tempi sono cambiati, che l’astensionismo la fa da padrone, che i giovani in certe vecchie battaglie non si riconoscono più, che l’elettorato è molto più ondivago e fluttuante: “Il voto non è più come quello di una volta perché abbiamo perso i territori, oggi abbiamo un quadro di plastica in cui chi nasce muore dopo poco tempo. Funziona così: uno lancia sul web una parola d’ordine, si mette i lustrini, va in tv, vince e poi perde tutto. Ma questa non è politica, è una politica allo sbando. In Germania i gruppi politici nascono dalla società. Se vuoi avere un partito strutturato devi stare nei luoghi in cui si strutturala società”.

“Non serve la claque quando arrivano i ministri…”

Dunque il dibattito, che non vede sul territorio: “Dove si è discusso di jobs act, di scuola, o di altro? E il referendum? Una volta per toccare la Costituzione ci si rivolgeva agli esperti, invece Renzi ha fatto un’operazione centrata su stesso e sul cerchio magico. Dopo il referendum il M5s è arrivato a oltre il 40%”. In ogni caso, quando è venuta Maria Elena Boschi a Foggia per parlare del tema, il partito si è mobilitato in massa: “Ma non serve vedere la claque quando arriva la Boschi o Berlusconi o Salvini, se poi non sai che dicono nelle fabbriche, il risultato vero ce l’hai quando entri nei territori.. Renzi se aveva un’intelligenza politica cambiava”. Critiche al jobs act – ma, in particolare, a quei processi a latere per cui “la metà delle persone assunte sono state licenziate”- cui aggiunge quelle alla Buona scuola, elogiando l’abolizione della “chiamata diretta” dei dirigenti scolastici. Università: “La fine del ruolo per i ricercatori poteva essere una cosa positiva ma le cattedre, e i concorsi, da associato sono drasticamente diminuite, dunque sono un terno al lotto”. Un crollo dal 40% alle europee al 18% che parte da quando le parole d’ordine di Renzi sono state lanciate, e arriva, secondo Montinaro, al momento in cui sono state applicate.

(I – continua)

A cura di Paola Lucino,

Foggia 01 luglio 2018