Raduno Lega, presenti delegazioni da San Severo a Manfredonia

Foggia . Primo raduno della Lega a cui prendono parte rappresentanze del Sud Italia, in particolare della Puglia.

Delegazioni da San Severo, Foggia, Torremaggiore, Ortanova, San Paolo di Civitate, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Lucera, Lesina e Manfredonia.

“Solo da Foggia si contano almeno 70 partecipanti”, dice il Consigliere Comunale capogruppo della Lega presso Foggia, Alfonso Fiore.

L’evento si sta tenendo in queste ore a Pontida, in Lombardia e l’entusiasmo è palpabile. Si tratta dell’appuntamento tradizionale del Carroccio nella cittadina bergamasca per rievocare il giuramento fatto nel 1167 dai comuni della Lega lombarda contro Barbarossa. Dal 1990, qui i leader leghisti disegnano la linea politica e sondano gli umori della base.