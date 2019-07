FI Monte “Nessuno metterà il bavaglio alla libertà di critica”

Di:

Monte Sant’Angelo. Come ormai noto, dopo che anche la stampa ne ha dato notizia, nei giorni scorsi diversi cittadini di Monte Sant’Angelo e diverse testate giornalistiche sono stati querelati da un attivista dell’Amministrazione CambiaMonte/PD. Inoltre, dopo qualche giorno, al circolo di Forza Italia è stato notificato un avvio della procedura di mediazione (l’anticamera della causa innanzi al giudice) promosso dal Sindaco di Monte Sant’Angelo proprio contro Forza Italia.

A seguito di queste notizie e situazioni incresciose, finalizzate a concretizzare a Monte Sant’Angelo la censura dell’informazione e della libera espressione*, *sabato 29 giugno gli iscritti e i simpatizzanti del circolo di Forza Italia si sono riuniti in assemblea. Tutti i partecipanti hanno condannato questo modo di affrontare la disputa politica: è chiaro, ormai, che il Sindaco non intende essere il Sindaco di tutti, ma solo di una parte. Nel passato, da quando la Repubblica è stata fondata, nessuno, mai nessuno, nella nostra città ha varcato le porte di uno studio legale o

di un’aula giudiziaria per mettere a tacere le opinioni o la libertà di espressione di qualsiasi cittadino, men che meno di un partito politico. Eravamo convinti, e lo saremo sempre, che lo scontro politico, anche se aspro e dai toni forti, dovesse rimanere tale e non essere portato nelle aule giudiziarie; eravamo convinti che la critica fatta all’azione dell’Amministrazione CambiaMonte/PD potesse essere libera, ma così non è!* *FORZA ITALIA*, ringraziando per i tanti attestati di stima e di solidarietà ricevuti in queste ore da semplici cittadini, dai Consiglieri

Comunali di minoranza e dalle altre Forze Politiche di minoranza, continuerà, con garbo e senza offesa, come fatto fino ad oggi, ad informare i cittadini, a criticare l’Amministrazione CambiaMonte/PD e a proporre soluzioni per la crescita di Monte S. Angelo, senza farsi mettere il bavaglio da nessuno. Una cosa è certa: *la supremazia e la nobiltà della

Politica sono state messe sotto i piedi!

(fonte: *Forza Italia – sez. di Monte Sant’Angelo*)