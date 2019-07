Informazioni alle imprese, attivato sportello itinerante per bando ‘Startup’

Di:

Da mercoledì 3 luglio sarà attivo lo Sportello Itinerante del Gal Daunia Rurale 2020. Lo staff di animazione dell’Agenzia di sviluppo locale sarà presente in tutti i suoi Comuni per illustrare il bando “Startup e innovazione per imprese extra agricole” pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (scaricabile su www.galdauniarurale2020.it – sezione bandi e progetti) e per fornire tutte le informazioni e/o richieste di chiarimento da parte dei potenziali beneficiari.

Il Bando, la cui scadenza è fissata l’11 settembre, sostiene la creazione e lo sviluppo di micro imprese non agricole attraverso la concessione di un contributo pubblico del 50% in conto capitale per gli investimenti utili allo sviluppo delle attività che rientrano nei settori: ristorazione, gastronomia, turismo, cultura, creatività, artigianato e commercio. Previsto uno stanziamento di 650mila euro.

Lo sportello itinerante, che mira a rafforzare la presenza del Gal sul territorio e ad instaurare rapporti diretti con la comunità locale, gli operatori economici e i professionisti della Daunia Rurale, farà tappa nei seguenti comuni:

– SERRACAPRIOLA, 3 luglio. Dalle 9.30 alle 12.30 a Palazzo di Città

– CHIEUTI, 3 luglio. Dalle 16.30 alle 18.30 a Palazzo di Città

– TORREMAGGIORE, 5 luglio. Dalle 9.30 alle 12.30 a Palazzo di Città

– SAN PAOLO DI CIVITATE, 8 luglio. Dalle 16.30 alle 18.30 a Palazzo di Città

– APRICENA, 10 luglio. Dalle 16.30 alle 18.30 a Palazzo di Città

– POGGIO IMPERIALE. 12 luglio. Dalle 16.30 alle 18.30 a Palazzo di Città

A San Severo, presso la sede del Gal in via Padre Matteo d’Agnone, è sempre attivo (ogni venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30) lo sportello di informazione ed orientamento attivato l’11 gennaio scorso.

Per restare sempre aggiornati visitare il nostro sito www.galdauniarurale2020.it o la nostra pagina Facebook @GalDauniaRurale2020.