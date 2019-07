“Inquilino non paga affitto e lascia appartamento: che fare?”

Di:

Hai dato il tuo appartamento in affitto ma, in prossimità della scadenza del contratto, l’inquilino ha smesso di pagare il canone. Con qualche giorno di ritardo, poi, se n’è andato senza dirti nulla, lasciando le chiavi al portiere. Ora hai un credito nei suoi confronti che vuoi recuperare. In più, ai canoni non versati si aggiungono le spese necessarie a riparare alcune parti dell’appartamento che questi ha rovinato per incuria e negligenza. Come devi comportarti? Che fare se l’inquilino non paga l’affitto e lascia l’appartamento?

Di tanto parleremo qui di seguito. Innanzitutto voglio consolarti: il fatto di avere l’immediata disponibilità dell’immobile senza procedere a uno sfratto non è cosa da poco. Dinanzi all’ostinazione del conduttore che non vuole andarsene la giustizia non dà una tutela immediata. Così c’è stato chi ha dovuto attendere ben più di un anno per riprendersi ciò che era suo, dovendo nel frattempo rinunciare alla possibilità di sfruttare l’immobile.

fonte www.laleggepertutti.it