Manfredonia, Gli Angeli di Quartiere: “Siamo stanchi, ma non ci fermiamo” (FOTO)

Di:

Così scrive l’organizzazione de Gli Angeli di Quartiere sulla propria pagina Facebook:

“Gli Angeli di Quartiere non sono scomparsi.

Non abbiamo mai smesso di sognare dei Comparti puliti, una Manfredonia più civile. Non abbiamo smesso di curare le aiuole o di organizzare eventi per caso.

Ci siamo fermati, stanchi di vedere i nostri sforzi deliberatamente violati, stanchi di curare un quartiere che sembra stia a cuore solo a noi. Ma ogni tanto torniamo, magari insieme all’Associazione Noi Manfredonia, magari in un breve futuro. Quando capiremo di non essere i soli, quando i vecchi progetti avranno davvero spazio per essere realizzati.

Nel frattempo qualche foto di oggi..grazie a chi ha organizzato e a chi in questi giorni si è sporcato le mani! Grazie ragazzi/e!”