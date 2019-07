Manfredonia. Spettacolo puro all’Art Ballet Dance Studio (FOTO)

Di:

Si è svolta ieri presso il Teatro Comunale di Manfredonia Lucio Dalla la serata conclusiva del saggio-spettacolo dell’ Art Ballet Dance Studio di Lucrezia Trotta. In quest’anno accademico gli allievi dell’ Art Ballet Dance Studio hanno partecipato ad alcuni dei più importanti concorsi di danza (dal “Danza in Puglia” concorso Nazionale di Danza, al Baridanza e al “Sfida tra talenti” di Roma con giurie internazionali di coreografi e professionisti del mondo dello spettacolo, raccogliendo vittorie e riconoscimenti prestigiosi. Il foltissimo pubblico presente in sala ha potuto assistere ed applaudire alle esibizioni vincitrici dei concorsi, alle bellissime opere di Peter Pan e Aladdin per gli allievi piccoli e di Cleopatra per più grandi. Quest’ultimo ha lasciato tutti a bocca aperta per la bellezza delle coreografie, dei costumi e delle scenografie che hanno caratterizzato quest’opera. Un mix di danza classica, moderna e contemporanea per immergerci nel passato e raccontare la storia di questa potente regina. Il tutto coordinato dalla direttrice artistica Lucrezia Trotta, che con immensa creatività ogni anno delizia il pubblico con spettacoli sempre più belli ed emozionanti. Presente in sala anche l’onorevole Antonio Tasso che ha potuto apprezzare con i suoi occhi lo spettacolo. Ha concluso lo spettacolo l’Hip Hop con l’ Horror Dance Night,una rivisitazione dei film horror più famosi. Lo spettacolo è stato sapientemente curato e preparato nei minimi dettagli dallo staff insegnanti coreografi Lucrezia Trotta, Dalila Facciuorusso , Marianna Nuzzi, Jasmine Andriano , Tonio Ronzino e Giuseppe D’avanzo.