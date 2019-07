Manfredonia. Esce il nuovo libro di Claudio Castriotta :”Un mondo chiamato il villaggio del marinaio”

Di:

Manfredonia, 01 luglio 2019. Un anonimo disse un giorno che “quando arriva l’inferno è importante avere un libro in cui scappare” e difatti questa nuovissima raccolta di poesie di Castriotta, sembra rappresentare la scappatoia ideale per riprendere fiato e salvarci. La sua poesia, appare, in queste righe, un po’ dissacrante, oscura, fuori da logiche e schemi, comprensibile solo a pochi, ma tanto apprezzabile.

Il suo poetizzare ci ricorda, mentre ci si perde nei versi, il cantautore livornese Piero Ciampi che, nella sua meravigliosa sregolatezza ha cercato di abbattere a “colpi di scure” la foresta d’indifferenza che ci circonda con uno sguardo puro, scanzonato, ribelle e provocatorio.

Dante disse che, del Paradiso ci sono rimaste tre cose: i fiori, i bambini e le stelle … io ci aggiungerei i poeti e la loro Poesia. La poesia di Castriotta si presenta come una trama geometrica: orizzonti, rettilinei, linee oblique e traguardi trasver sali si susseguono legati ad immagini dolci e crude. Le scale del suo Sud sono bianche ma … su di esse il male e il bene si precipitano accompagnate da anime meridiane simili a respiri abissali del mare. Il naturale “attaccamento” al terreno fa della sua scarpa un’anima leggera, nonostante tutto. Claudio poi, si perde nelrincorrere stormi neri come numeri matematici, ombre – flessibili, immense. Le sue origini continuano a presentarsi, a reclamare immagini, emozioni, palpìti irraggiungibili e, il Porto con i suoi cani bastardi, così simili agli esseri umani, si trasforma in un Porto di morti e non di fratelli; su esso gli emigranti sono lasciati a marcire sotto il sole come grano, non per

essere selezionato, ma schiacciato: sono ombre ferite. Piaghe sembrano le immagini di “bimbi salvagente” che galleggiano atrocemente.

Il mare mostra le sue lunghe braccia in un’accoglienza infinita ed eterna. Le provocazioni evocate con queste crude oscenità davanti agli occhi di Castriotta scuotono la coscienza e nonostante tutto la sua eco nasconde una certa delicatezza . Gli uomini continuano a dilaniarsi e il corpo ferito cerca sempre e comunque di “ricomporsi”. Su tutto emerge un fiore: il “giglio marino” che nasce dal sale di quel mare che inghiotte e mangia, ma col suo calore e odore cerca di cancellare il male e permette al nostro poeta in “assoluto” … di non appartenere a nessuno per essere “tanto”, e, unico.

Insegnante Giusy Caggiano