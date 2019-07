Manfredonia. Gli incendi di giugno 2019 nelle periferie della città

Di:

Manfredonia, 01 luglio 2019. Anche quest’anno, come da consuetudine nel mese di giugno, hanno avuto luogo una serie di incendi nelle aree destinate a verde pubblico nelle periferie della Città, che vengono appiccati da anonimi idioti che molto spesso non sanno che possono provocare danni seri a persone e abitazioni, oltre che a distruggere piante e alberi. Quest’anno l’incendio più pericolo è avvenuto in zona chiesa Sacra Famiglia fortunatamente senza causare grandi danni. Meno male, che il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio, perchè le fiamme alimentate anche dal forte vento stavamo per lambire le abitazioni di un palazzone. Va sottolineato, che gli addetti al verde del Comune di Manfredonia fanno più del loro dovere, ma sono poche unità per questo tipo di servizio che andrebbe incentivato con più personale per renderlo più efficiente durante tutto l’anno.

Per evitare gli incendi di giugno basterebbe dotarsi di attrezzature più efficaci per il taglio e ripristino delle aree cittadine destinate a verde pubblico piene di sterpaglie e erbacce che crescono spontanee nelle aree destinate al verde pubblico, servizio che dovrebbe essere affettuato partendo dagli inizi di maggio. Puntualmente, purtroppo, ogni anno le aree dove non si riesce a fare la manutenzione sono soggette a incendi provocati da piromani senza scrupoli. Vanno comunque altresì elogiati, alcuni bravi residenti di alcune periferie, perché anche quest’anno, hanno preso l’iniziativa, di pulire, tagliare le sterpaglie e le erbacce secche in alcune aree destinate a verde pubblico ubicate vicino le proprie abitazioni.

Qualcuno dirà che non ci sono soldi, per acquisto di attrezzature più idonee da utilizzare per il servizio delle aree destinate al verde, e allora troviamo sponsorizzazioni come fanno in altre Città. Ma per Diana, uagnì, ma è possibile che ogni anno dobbiamo assistere all’esaltazione di questi stupidi emulatori di Nerone che vivono in loco e che provocano pericolosi incendi in ogni dove e in particolare nelle aree destinate a verde pubblico cittadino ?.

A cura di Franco Rinaldi,

Manfredonia 01 luglio 2019

